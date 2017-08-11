Белорусы начали акцию в поддержку Азаренко 13 11.08.2017, 8:59

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Идею подала фан-группа теннисистки в соцсетях.

Фан-группа Виктории Азаренко в соцсети «ВКонтакте» сообщила об акции в поддержку белорусской теннисистки, начавшей судебную тяжбу с американским отцом ее ребенка за право опеки над сыном.

— В ходе последних событий, как вы все поняли, Виктория находится в трудной ситуации и любые слова поддержки будут очень важны. Сейчас, как никогда, мы должны объединиться и помочь нашей любимице преодолеть сложности.

Мы официально вводим хэштег #JusticeforVika в твиттере и в Facebook. Также, когда пишете в твиттере, добавляйте ник Виктории в ваш твит — #vika7. Давайте максимально поддержим Вику, — говорится в сообщении.