Как выглядят квартиры минчан после «гейзера» в Малиновке 6 11.08.2017, 9:16

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Фонтан горячей воды залил три этажа здания.

В жилом доме 131 по улице Есенина во вторник отключили горячую воду. Но уже вскоре она оказалась в некоторых квартирах: под окнами девятого подъезда прорвало трубу, и горячая вода как из брандспойта более получаса поливала здание, пишет kp.by.

«Увидела, что происходит, стало жутко»

- Небольшие брызги долетали даже до нашего восьмого этажа. Но выглянула я не сразу, потому что была занята детьми, да и казалось, что просто работает техника. Когда увидела, что происходит, стало жутко. Больше всего пострадали первые три этажа, - рассказывает жительница дома Марианна, которую мы встретили в четверг во дворе.

Физическая и эмоциональная усталость жильцов первых этажей чувствовалась и спустя два дня.

- Фонтан был такой силы, что напором воды проломило асфальт, и его куски разбили окна на балконе, - говорит Алексей со второго этажа.

- Все шкафы залиты, вся одежда - повезем сушить на дачу. Шкафы-купе не открываются, потому что разбухло все. А кровати, матрасы? Мало того, что вода через окно лилась, так еще сверху - там ведь тоже по всей квартире воды по щиколотку было, - добавляет Галина Константиновна.

«Чувствовались разряды электричества»

Алексей был один квартире, когда вода стала прибывать через балкон, он двумя руками сдерживал дверь, чтобы она не хлынула в квартиру. Но через несколько минут напор стал слишком сильным.

- Счастье, что мы еще ламинат не положили. Сын носил по хате коробки, чтобы они не промокли. Половину ковров уже выкинули. Ортопедические матрасы по 3 миллиона (на старые деньги) деформировались. Окна не закрыть, балкон не закрыть. Спать было невозможно, - говорит Галина Константиновна.

- Мы легли на полу, потому что все остальное мокрое, - разводит руками Владимир Викторович. А потом добавляет, что доставал с балкона камни размером с две его ладони.

Коммунальные службы обещали возместить ущерб.

- Пока приходили из ЖЭСа, составили акт ущерба только того, что касается ремонта: обои, пол, потолок. Но одежду и все остальное не оценивали. Ждут, пока выяснится, кто виновен. Потом еще раз придут. Тут только шкаф стоит 10 миллионов. Двери недавно поставили, - не скрывает расстройства Галина Константиновна.

Интересно, что вызвать специалистов оказалось проблемой.

- Благо что сын дома был. Сначала растерялся, не знал, что делать. Понял, что надо отключить электричество - вода лилась изо всех розеток. И говорил, что чувствовал разряды, бившие по ногам. Так сбегал отключить электричество и у нас, и у соседей. Сын начал звонить в службу 115, там спросили, какая вода, мол, возьмут заявку. В ЖЭСе ответили, что обед. В МЧС сказали, что не их проблемы. Сын уже матом кричал, ведрами тут все вычерпывал, сегодня еле ходит, - говорит Галина Константиновна.

- Спасибо тем, кто снял видео. Потому что никто не мог представить, какой фонтан тут бил по квартирам. Потом уже люди поняли, что к чему, - вспоминает Владимир Викторович.

«Открываем дверь - в лицо пахнули жар и пар, как в бане»

В квартирах до сих пор чувствуется влажность и сырость. Но для жильцов на фоне остального это мелочи. В квартире на третьем этаже нас встречает Светлана Васильевна.

- Не разувайтесь, тут еще песка хватает, - говорит хозяйка. - Ковры пришлось выкинуть, краска полезла, все начало плавиться.

Во время происшествия Светлана Васильевна с дочкой Мариной и внучкой поехали в город. В квартире остались только три кота. В некоторых источниках появилась информация, что один кот умер от кипятка, а другой сильно ошпарил лапки.

- Это испорченный телефон. Один мокрый был. Персик вообще самый целый. Вот он, 14 кг весит. А третий очень трусливый. Убежал в детскую комнату и забился в маленькую дырочку. Только к 12 часам ночи вылез, - рассказывает Светлана Васильевна.

Пока семья была в другой части города, ее дочке Марине позвонила подруга и рассказала о происшествии, мол, быстрее езжайте домой.

- Открываем дверь - и из тамбура поток пара хлынул прямо как в бане с жаром. Зашли в квартиру - воды по щиколотку, все плавает. На балконе стекло и куски асфальта. Книги все промокли. А стирки сколько? Часть у соседей сохнет, еще две неделе стирать буду. А мне после двух операций ничего тяжелее 3 кг поднимать нельзя, - говорит Светлана Васильевна.

Оценить ущерб они затрудняются. Коммунальщики посоветовали отнести технику в сервис, чтобы там оценили стоимость ремонта или документально подтвердили, что та не подлежит восстановлению. Но есть и скрытые проблемы.

- У нас третий этаж, но первый жилой (под нами арка). Чем в советские времена утепляли дома? Стекловатой. Через месяц она начнет гнить, будет вонь, плесень. Я не знаю, что дальше делать, - думает о последствиях женщина.

И иронизирует:

- Хорошо, что это не увидели японцы. Они недавно приезжали к нам: делегация, журналисты. Мы чернобыльская семья. А в Японии была Хиросима… Так они спрашивали, как адаптация, самочувствие. Я их на кухне пирогами угощала. Представьте, если бы они сейчас приехали!

По словам специалистов, при испытании тепловых сетей во время подготовки их к отопительному сезону порывы не редкость, цель испытаний как раз в том, чтобы выявить слабые места. Но случай и таким фонтаном в направлении квартир – исключение из правил.

- Совместно с «Минскэнерго» мы проводили испытания сетей, в результате произошел порыв трубы теплоснабжения, - цитирует minsknews.by заместителя директора по общим вопросам УП «Минскоммунтеплосеть» Дмитрия Миронова. - По этому факту будет проводиться расследование с целью определить, можно ли было предотвратить залитие квартир, и если можно, то кто недосмотрел.

После расследования жильцам обещают возместить ущерб.