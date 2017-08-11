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Могилевские активисты встали на защиту независимых профсоюзов

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  • 11.08.2017, 9:22
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В городе готовится несколько акций протеста.

Активисты профсоюза РЭП из Могилева Алексей Евгенов и Александр Хамратов подали заявки на проведение двух пикетов 24 августа. Одну акцию планируется устроить на бывшем стадионе «Химик» по ул. Челюскинцев, вторую – на площадке около диагностического центра. При этом разрешенным местом для подобных мероприятий в Могилеве является только бывший стадион «Химик». Заявители указали, что готовы оплатить услуги необходимых для проведения массовых мероприятий служб в течение десяти дней после них, сообщает mspring.online.

Акции запланированы на 16 часов дня. На каждой из них ожидается около десятка человек – в основном профсоюзных активистов.

Напомним, что 2 августа руководителя независимого профсоюза радио-электронной промышленности Геннадия Федынича, бывшего редактора сайта praca-by.info Наталью Пичужкину и главного бухгалтера РЭП Игоря Комлика задержала милиция. После допроса Пичужкину и Федынича отпустили, Комлик остался под арестом, вчера ему были предъявлены обвинения. В минском офисе РЭП, а также в домах задержанных прошли обыски, была изъята компьютерная техника и документация. В отношении всех троих начали уголовное дело по факту неуплаты налогов.

Правозащитники Беларуси признали, что преследование членов РЭП является политически мотивированным.


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