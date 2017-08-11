Как белорусы отдохнули на Азорских островах всего за €285 на человека 5 11.08.2017, 9:35

7,979

За 12 дней компания туристов преодолела почти 14 тысяч километров.

Минчане Мария и Вячеслав Ковригины рассказали о том, как за 12 дней компания из пяти человек совершила 9 перелетов и преодолела почти 14 тысяч километров.

Расходы на одного путешественника составили по 285 евро на транспорт и жилье. К этой сумме нужно добавить около 150 евро на еду и сувениры. О путешествии минчане рассказали tut.by.

— Если мы путешествуем с детьми, то строим комфортные маршруты с обязательными ночевками. Но если есть просто желание сменить обстановку, отвлечься от быта, можно и по-другому…

Конец октября 2016 года. Погода сырая, рано темнеет. А хочется чего-то… На vandrouki.by наткнулись на перелет EasyJet на Азорские острова по бросовой цене: согласно акции, стоимость билета зависела от количества перелетов в цепочке и числа человек. Начали разрабатывать маршрут, и вот что получилось: Минск — Варшава — Брюссель — Люксембург — Лиссабон — Понта-Делгада (о. Сан-Мигел, Азорские острова) — Лиссабон — Фуншал (о. Мадейра) — Лиссабон — Лилль — Брюссель — Варшава — Минск. Восемь перелетов за 11 суток (два Ryanair и шесть EasyJet) обошлись нам в 90 евро с человека (правда, потом их стало девять, но об этом позже).

В путешествие отправились впятером: я с мужем, брат мужа с женой и общий друг.

Минск, Варшава, Брюссель — и, наконец, Люксембург, где мы провели два дня. Сняли комнаты в отеле Ibis Budget рядом с аэропортом: 105 евро за двое суток на пятерых. В первый день пользовались общественным транспортом: за 10 поездок около 10 евро. На следующий день местные подсказали, что весь транспорт сегодня бесплатный — то ли какой-то праздник, то ли выходной. В Люксембурге было здорово! Как раз начались рождественские ярмарки: сувениры, глинтвейн… Дух Рождества витал в воздухе.

Азоры, а где это?

Перелет Люксембург — Лиссабон, ранний вылет в Понта-Делгада, и вот мы на острове Сан-Мигел. А вы знаете, где искать Азорские острова? От континентальной Португалии их отделяет 1500 км, они находятся в Атлантическом океане и являются самой западной точкой Европы. Кстати, на Азорах продается классный сувенир в тему: футболка, на которой изображен человек с картой. Надпись: «Азоры, а где это?».

Визитная карточка Азорских островов — Сети-Сидадиш, состоит из двух озер в кратере вулкана: Голубого и Зеленого. Вода в них в солнечную погоду отличается по цвету, но мы, к сожалению, этого не увидели. Также мы посетили поселок Фурнаш, где на поверхность вырываются кипящие источники, чайную плантацию и природный парк Ribeira dos Caldeirões. Отдельно хочу рассказать о «горячем океане» — это удивительные природные бассейны на побережье океана, подогреваемые горячими источниками. В результате холодная океаническая вода смешивается с горячей. Если хочется плавать, нужно ловить «золотую середину»: при полном отливе не вода, а кипяток, а при полном приливе слишком холодно. Нам не повезло с погодой, покупаться в «горячем океане» не получилось. Зато мы плавали в серных источниках с природными бассейнами: температура воды — от 22 до 40 градусов.

Жилье снимали через Airbnb: двухэтажный дом с открытым внутренним двориком — 84 евро за двое суток на пятерых. Для передвижения по острову брали напрокат свеженький Fiat Punto — 46 евро на двое суток. Совет: если арендуете авто, не пожалейте денег на полную страховку. Это необременительно, если берете машину на короткий срок, а уж тем более компанией. Но зато избавите себя от неприятных сюрпризов: например, у нас в горах Мадейры на спуске подгорели тормозные колодки и появилась незначительная царапина на литом диске, что могло бы закончиться удержанием средств с карточки.

На Азорах продукты покупали в супермаркете, завтрак и ужин готовили сами. Один день обедали в пути (по всему острову оборудованы многочисленные пикниковые зоны), во второй день — на вулкане Cozido das Furnas. В кастрюлю закладывают картофель, батат, капусту, морковь, свинину или говядину, курицу, местную свиную колбасу и кровяные колбаски. Затем опускают посуду в специально вырытые в горячем песке колодцы, присыпают землей. Блюдо готовится в течение 4 часов, получается очень вкусный и здоровый обед.

Далее по программе — перелет на Мадейру. Так как мы брали цепочку билетов от EasyJet, то на Мадейру с Азор летели через Лиссабон. День получился очень насыщенным. Мы проснулись в нашем доме, в 15 км от Понта-Дельгада, сдали машину. Прокатчик доставил нас в аэропорт, мы полетели в Лиссабон. Около четырех часов бродили по центру города (там очень удобное транспортное сообщение: метро в центр идет прямо от аэропорта, рюкзаки оставили в камере хранения) и затем в 18.55 сели в самолет на Мадейру. Но дальше все пошло не так, как мы планировали.

Взлетно-посадочная полоса аэропорта Мадейры надстроена над обрывом. Потому он входит в десятку самых опасных аэропортов мира. Пилоты, летающие сюда, должны иметь специальный допуск, поскольку приземляться зачастую приходится в условиях сильного бокового ветра. Так вот, когда мы уже садились, вспомнили об «особенностях» этого аэропорта — и о том, как здесь не смог приземлиться самолет с известным блогером-путешественником Александром Лапшиным. И буквально в течение десяти минут с нами происходит то же самое: пилот увел самолет на второй круг и вскоре объявил о возвращении в Лиссабон!

У нас, конечно, был шок… Что делать? Где ночевать? Новые билеты будут стоить, как космос? Стоит отдать должное EasyJet: организовали транспорт в Radisson Blu Hotel Lisbon, куда нас заселили за счет авиакомпании, а наутро накормили завтраком, отвезли в аэропорт и посадили на новый рейс до Мадейры. Португальские попутчики приветствовали нас, как старых друзей, подбадривая: мол, сегодня погода хорошая, долетим! Мы уже было подумали, что для местных такие истории — обычное дело. Подумаешь, не приземлились вчера, завтра точно приземлимся, да и вообще, тысяча километров над океаном туда, тысяча сюда — нормально! Но нет, многие рассказали, что такое и с ними впервые. При всей опасности аэропорта только EasyJet делает туда по 2−3 рейса в день.

По факту мы не понесли никаких лишних расходов, только потеряли день нашего пребывания на острове. Потому посмотрели не все, что планировали.

Но и то, что успели увидеть, — просто невероятно: вершина Пику-Руйву, деревушка Куррал-даш-Фрейраш, гора Pico do Arieiro, утес Cabo Girão со стеклянной смотровой площадкой на высоте 589 метров над уровнем моря, многочисленные левады и водопады… Прошли по одному из легких пеших маршрутов, «Балконы», возле местечка Рибейра Фрио: около 2,5 км в одну сторону. Искупались на единственном песчаном пляже, попробовали экзотических фруктов на рынке в Фуншале вроде плодов монстеры.

Жилье снова снимали через Airbnb: квартира в Фуншале — 90 евро за трое суток на пятерых. Брали напрокат Renault Kaptur — 54 евро на тот же срок. Обе машины, на которых мы ездили во время путешествия, были дизельными, и это хорошо: топливо в Португалии недешевое.

Лиссабон и Лилль

Снова перелет в Лиссабон. Так как хорошо знали город, то никуда не спешили и просто наслаждались архитектурой. Прогулки доставили огромное удовольствие. Квартиру рядом с метро на Airbnb забронировали за 71 евро на сутки на пятерых. Передвигались по городу на общественном транспорте по суточному билету: около 6 евро. Поужинали в восточном ресторане рядом с одной из главных достопримечательностей Лиссабона, знаменитым подъемником Элевадор-ди-Санта-Жушта: шведский стол за 10 евро с человека.

Далее путь вел нас во французский Лилль. Этот перелет стал для нас рекордным: 2,49 евро за билет при расстоянии полета 1627 км. На одну ночь жилье через Airbnb забронировали за 80 евро. Правда, парень из Лилля по имени Брис просто забыл, что сдал нам жилье! В комнате, где должны были жить мы, обнаружилась женщина с детьми, знакомая Бриса. Было поздно, связаться с хозяином не получалось, так что пришлось заселиться в соседний отель, который нам помогла найти новая знакомая. Женщина заверила, что завтра мы встретим Бриса и он все компенсирует. Так и вышло: наутро испуганный парень не знал, как извиняться, отдал нам 100 евро, про сдачу не захотел и слышать, угостил нас чаем-кофе с круассанами. Мы же со своей стороны не стали писать отрицательный отзыв на сайт. Вывод из нашей истории — напоминайте хозяину о своем прибытии незадолго до приезда, пользуясь бесплатным интернетом в аэропортах или торговых центрах.

Центр Лилля можно обойти пешком за час. Удивительно тихое и спокойное место с прекрасной архитектурой. Возле цитадели есть зоопарк, и он бесплатный. Но есть одно большое но: в зимнее время всех животных перемещают в теплые помещения. Удивило метро без машинистов в поездах, а еще огромное количество русскоговорящих. За те пять минут, что мы пытались освоить терминал в метро, помощь на чистом русском нам предложили трижды.

А далее аэропорт Брюсселя, перелет в Варшаву и на автомобиле — в Минск.

Общие расходы выглядели так: 48 евро за топливо в поездке Минск — Варшава; 40 евро за страховку и платный паркинг; 575 евро за восемь билетов на самолет и два трансфера; 430 евро за жилье; 110 евро за аренду авто; 90 евро за две страховки прокатных машин; 60 евро за топливо на островах; 51 евро за городской транспорт; 20 евро за такси. Итого 285 евро на человека. Если проанализировать эти цифры, то можно отметить, что снимали жилье мы не совсем бюджетно: заселение впятером сильно сужает выбор. Будь нас четверо, сэкономили бы. Но зато большая компания помогла каждому потратить меньше денег на аренду авто и дорогу до Варшавы.

Плюс мы экономили, пользуясь бонусами за приглашение друзей на Airbnb: скидку получает не только новый пользователь, но и тот, кто поделился с ним ссылкой. То есть в нашем путешествии, например, на Азорах жилье снимал один, на Мадейре другой, а в Лиссабоне третий путешественник из нашей команды. Четвертый же раздал всем ссылки, и с каждого «заработал» себе бонус на новое путешествие.

Что касается питания и личных расходов вроде сувениров, то мы потратили около 150 евро с каждого. Мы в принципе себе не отказывали: ели хамон, свежую дораду, потрясающие стейки из мраморной говядины, великолепные фрукты, обязательные vino de porto и мадеру. Если бы отказались от последнего, расходов в поездке стало бы ощутимо меньше!