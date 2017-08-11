Путем Мавроди: Минфин Беларуси строит сомнительную «пирамиду» 11 11.08.2017, 9:40

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У белорусов хотят взять деньги в обмен на обещание «сказочных» процентов.

Через неделю министерство финансов начнет размещение валютных государственных облигаций 244-го выпуска объемом 50 миллионов долларов. «Завтра твоей страны» выяснялo, сколько еще государство будет влезать в долги.

Прямая продажа гособлигаций для физических лиц будет проводиться через Белорусскую валютно-фондовую биржу с 21 августа по 27 декабря.

Номинальная стоимость одной валютной облигации составляет 1 тысячу долларов США. Ставка процентного дохода — 4,4% годовых. Срок обращения валютных гособлигаций составит 1.901 день, дата их погашения — 4 ноября 2022 года.

Для чего Минфину нужен очередной заем? Экономист Лев Марголин предполагает, что это своего рода пробный шар в плане размещения валютных облигаций среди физических лиц:

— Физические лица у нас отметились тем, что уже полтора года являются чистыми продавцами валюты — и эта валюта идет в ЗВР. Но Минфину стало тоже интересно, а может у населения и для себя можно что-то позаимствовать. Тем более что процент размещения этих облигаций ниже, чем процент, под который размещались евробонды. Сумма здесь небольшая, но если начало будет удачным, то можно будет и увеличить объемы.

На вопрос, зачем наращивать не только внешний, но и внутренний долг, собеседник отвечает, что Минфин имеет отношение к кредитам, которые брало государство и отдельные предприятия или органы госуправления под государственные гарантии.

— И вот здесь как раз Минфину приходится чесать затылок по поводу того, что нужно погашать эти кредиты и, в первую очередь, проценты по этим кредитам. Здесь Нацбанк ему не поможет. НБ или коммерческие банки могут Минфину дать кредит. Причем, подозреваю, что если бы такой кредит был дан, то не исключено, что проценты по нему были бы больше, чем проценты, которые можно выплатить населению. Потому что банки дают не свои деньги, а чужие, и в зависимости от того, под какой процент они сами брали эти деньги, они и могут давать эти средства с учетом еще и маржи другим заемщикам, — обращает внимание экономист.

Поэтому, продолжает он, население выступает самым дешевым источником валюты. Если сравнить ставку Минфина (4,4% годовых) со ставками по валютным депозитам (около 3-3,5%), то она достаточно привлекательна для населения.

— Так что люди понесут деньги, поскольку если есть те, кто готов отдавать деньги в банк под 3,5%, то найдутся и те, кто готов покупать облигации под 4,4%, — прогнозирует Лев Марголин.

По поводу того, как долго государство может наращивать долги по всем фронтам, эксперт отмечает, что если речь идет об облигациях Минфина, то это может быть постоянно, поскольку потребность в валюте есть всегда.

— Но если речь идет о межгосударственных займах — не о 50 миллионах долларов, а 1-3 миллиардах, — там заимствования очень неприятные, потому что они идут на латание дыр, — поясняет собеседник «Завтра твоей страны», и приводит пример: — Заимствования хороши тогда, когда в результате создаются новые производства, рабочие места, экспортные возможности, новая прибавочная стоимость, и если мы взяли миллиард, а на выходе у нас получилось полтора миллиарда. Вот миллиард мы погасили, а еще 500 миллионов нам осталось. Но, к сожалению, это не наш случай.