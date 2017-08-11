Три «гаранта» и метод «тыка» 4 Сергей Жбанов, «Белгазета»

11.08.2017, 9:50

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Денег нет – зато число гарантов множится.

Теперь их в Беларуси как минимум трое. Александр Лукашенко – «гарант» Конституции, вице-премьер Владимир Семашко – «гарант» качества сельхозтехники и премьер-министр Андрей Кобяков – «гарант по оплате». Надо полагать, в неэффективной экономике потребность в гарантах всех мастей только увеличивается?

Пора уже задуматься и о четвертом гаранте. Например, министр финансов Беларуси - самая подходящая кандидатура на эту роль. Он вполне может взять на себя персональную ответственность за погашение суверенного внешнего долга, демонстрирующего небывалую прыть (+14,2% с начала т.г.) и достигшего беспрецедентной величины в $15,6 млрд. по состоянию на 1 июля 2017г. Следующий рубеж - $16 млрд., который страна преодолеет легко, получив обещанные $700 млн. российского госкредита до конца этого года. В этом случае внешний белорусский госдолг вырастет на 20% за весь 2017г.

Но международное рейтинговое агентство Fitch Ratings не узрело в этой стремительной долговой динамике никаких серьезных причин для беспокойства. Наоборот, оно отреагировало самым положительным образом, изменив со «стабильного» на «позитивный» прогноз Беларуси по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента. Причину столь оптимистичной реакции агентство скрывать не стало, сообщив в пресс-релизе, что «улучшение доступа к внешнему финансированию и увеличение международных резервов сократили риски, связанные с финансированием на 2017г. и 2018г.».

Логика оценщиков долгов понятна. Как говаривал великий Уинстон Черчилль, «репутация державы точнее всего определяется суммой, которую она способна взять в долг». Поэтому недоверие со стороны агентства сменилось нескрываемым восторгом после новых белорусских внешних заимствований на сумму $2 млрд. Впрочем, это не простое везение. «Разрешение разногласий по ценам на газ с Россией и возобновление выплат от ЕФСР создали почву для возвращения Беларуси на международные рынки капитала», - отмечается в пресс-релизе.

При этом агентство исходит из ключевого допущения, что Россия и дальше будет оказывать финансовую помощь Беларуси. Следуя этой логике, можно смело предположить, что репутация нашей страны подскочит до небывалых высот, если Россия, верная своему слову, отстегнет еще $700 млн. В этом случае угроза суверенного технического дефолта для Беларуси уйдет за горизонт будущего года. Ну а как же показатели безопасности внешнего госдолга?

«Иных уж нет, а те далече», - как писал Александр Сергеевич Пушкин. Случилось это в аккурат после того как в среднесрочной финансовой программе республиканского бюджета на 2017-19гг. целый букет давно нарушенных нормативов заменили на один. Теперь Минфин действует с оглядкой только на отношение госдолга к ВВП, установленного на весь 3-летний период на уровне 45%. Сегодня министерство вполне укладывается в эти рамки - 42,23% к ВВП.

Одно плохо - Fitch Ratings оценивает уровень госдолга к ВВП несколько иначе, т.е. строже, с учетом выданных госгарантий, общий объем которых уже составляет 10,5% к ВВП. Госдолг Беларуси, рассчитанный по данной буржуйской методике, еще в прошлом году перевалил за 50%, составив 52,5% к ВВП. А в этом году, по оценке агентства, «вероятно, приблизится к медиане для стран с рейтингами категории «В» в 56%». И вероятность того, что государству придется выплачивать обязательства госпредприятий, эксперты агентства оценили как «высокую».

Причем в свете последних ценных указаний Лукашенко на селекторном совещании, посвященном битве за урожай, можно смело предположить: вероятность того, что государство рано или поздно ответит по долгам, например «Гомсельмаша» или МАЗа, стала еще выше. И долги эти, как известно, не только рублевые.

Справка «БелГазеты». Два года тому назад Александр Лукашенко подписал указы, согласно которым Минфин продал облигации на сумму в $425,8 млн. белорусским банкам и за счет вырученных валютных ресурсов профинансировал производство на «Гомсельмаше». В 2016г. ОАО «Гомсельмаш» получил-таки чистую прибыль в сумме BYB536 тыс. после нескольких убыточных лет. Впрочем, этого могло и не случиться, если бы не указ от 12 сентября 2016г., откладывающий погашение займов на 2019-22гг. И теперь предприятию придется рассчитаться за президентскую доброту отпуском техники колхозникам в обмен не на деньги, а на гарантии губернаторов.

«Всю технику, которая заказана, отправить в хозяйства. Если не оплачена - под гарантии губернаторов. Пусть с Семашко определяются промышленники, до какого времени они могут потерпеть с оплатой в этом году. Что толку от того, что изготовлены комбайны и они сегодня стоят на заводе. Денег нет… Ну, завтра появятся. А комбайны-то не нужны будут завтра. Поэтому немедленно отправить под гарантии губернаторов и Кобякова по оплате», - строго распорядился Лукашенко на селекторном совещании.

Очередной аттракцион неслыханной щедрости. Ничего нового. Без комбайнов в уборочную страду на полях действительно делать нечего, а вот без убыточных сельхозпредприятий станет только легче всем. И Лукашенко знает это прекрасно, поскольку уже не раз обещал избавить белорусский АПК от непосильного бремени. Но реальной воли к передаче этих хозяйств в частные руки он так и не продемонстрировал. В промышленности, где Международный валютный фонд (МВФ) предлагал навести порядок, реформируя убыточные госпредприятия, дела обстоят не лучше.

Сегодня представители власти рассказывают занимательные истории о том, как им не удалось договориться с МВФ по темпам роста коммунальных тарифов, хотя главным камнем преткновения стали разногласия по поводу реформирования госпредприятий «ввиду их политической чувствительности», что и было отмечено в пресс-релизе Fitch Ratings. Поэтому вместо реформ будем и дальше смотреть нескончаемый сериал о наведении порядка в белорусской экономике методом тыка пальцем.

Сергей Жбанов, «Белгазета»