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Лукашенко – Русому: Хороший костюмчик, думал, в Brioni шили

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  • 11.08.2017, 10:18
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Диктатор заявил, что отечественный трикотаж не уступает итальянскому.

Лукашенко оценил качество отечественного костюма заместителя премьер-министра Михаила Русого, передает БелТА.

Во время посещения ОАО "Квасевичи" в Ивацевичском районе Брестской области речь зашла о выращивании в Беларуси льна.

Лукашенко напомнил, что некоторые предлагали не производить лен. "Я говорил: как не производить? - отметил он. - Что сегодня со льном? Нет проблем". В это время правитель обратил внимание на костюм Михаила Русого.

"Вот у него, наверное, тут льна добавлено немного. Это наш костюм?" - поинтересовался диктатор. Заместитель премьер-министра ответил, что его костюм - отечественного производства. "Отличный костюм. Я думал, импортный пошив. Думал, в Brioni шили, в Италии. Молодцы, хороший костюм", - подчеркнул правитель.


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