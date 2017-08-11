В Борисове ищут владельца фотоаппарата, пролежавшего под водой восемь лет 1 11.08.2017, 10:24

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Флеш-карта сохранила некоторые снимки, по которым и ведутся поиски.

Несколько дней назад сотрудники Борисовской станции ОСВОД во время тренировочного погружения на дне Березины нашли фотоаппарат, который пролежал в воде около восьми лет. Этой информацией они поделились с ex-Press.by.

Само устройство уже не функционирует, однако карта памяти, обнаруженная в нем, все еще хранит некоторое количество снимков. На многих из них изображена одна и та же девушка. Возможно, фотоаппарат принадлежит ей.

Спасатели-водолазы станции надеются, что владелец фотокамеры отыщется и они смогут вернуть флеш-карту с фотографиями, которые, возможно, он считает безвозвратно утерянными.

Найденный фотоаппарат

Само устройство находится в очень плохом состоянии. Объектив закис, кнопки проржавели, стекло от давления разбито. Старенький Samsung l100 последний раз подключался к USB в 2008 году. Дата и время съемки, увы, к файлам прикреплены не были.

Предполагаемая владелица фотоаппарата

Забрать находку можно на спасательной станции, которая находится по адресу: Борисов, улица Правобережная, д 2.