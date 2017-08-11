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Блогера Эдуарда Пальчиса оштрафовали на $230

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  • 11.08.2017, 10:28
  • 5,488
Эдуард Пальчис
Фото: «Радыё Свабода»

Бывшего политзаключенного осудили за митинг в защиту Куропат.

Об этом блогер и бывший политзаключенный узнал от судебного исполнителя, который позвонил Эдуарду Пальчису сегодня утром.

Оказалось, что судебное заседание по делу блогера произошло еще 2 мая. Его судили за выступление на митинге в защиту Куропат, состоявшегося 3 марта. Штраф составил 20 базовых величин. Но ни бумажного, ни смс-сообщения об этом он не получал.

Как сообщил Эдуард Пальчис «Свабодзе», 11 августа - последний день, когда можно заплатить штраф без начисления процентов за просрочку.

«Придется заплатить. Но возмущает, что не было никаких сообщений ни о суде, ни о штрафе. Если бы меня сейчас не было в городе, то началось бы начисление процентов за просрочку», - сказал Пальчис.


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