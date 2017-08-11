закрыть
11 августа 2017, пятница, 12:54
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Фотофакт: В Бобруйске появилось конное такси

4
  • 11.08.2017, 10:35
  • 1,839

Предприимчивый бобруйчанин возит пассажиров на самодельной «карете».

На улицах Бобруйска заметили необычное «такси» — конное. Его владелец — он же извозчик — сам сделал «карету» и катает на ней горожан, пишет «Вечерний Бобруйск».

Кучером по своей воле стал житель деревни Титовка. Он решил, что лошадь и телега зря простаивают. Кресла от старых автомобилей тоже попусту пылятся в сарае. Мужчина усовершенствовал телегу, покрасил ее, установил на ней кресла и решил катать бобруйчан.

Стандартный маршрут — вокруг площади Победы, по улицам Московской, Чонгарской, Комсомольской и Советской. Один круг — 2 рубля с человека. Однако извозчик говорит, что легко может и до дома довезти, и на пляж искупаться — за договорную цену. По словам мужчины, желающих покататься немного — всего 4−5 человек за день.

В бобруйской налоговой инспекции отметили, что для осуществления такой деятельности нужно обязательно зарегистрироваться индивидуальным предпринимателем и платить в бюджет ежемесячный единый налог — 102 рубля. За нарушение можно лишиться транспортного средства или заплатить штраф до 100 базовых величин (2300 рублей), а также лишиться полученного дохода.


Мнение

Репортаж из сердца Мордора
Репортаж из сердца Мордора Александр Тверской
Чем белорус отличается от русского?
Чем белорус отличается от русского? Виктор Никитенко
Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко
Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко Константин Боровой
Красавицы и чиновники
Красавицы и чиновники Марина Коктыш


Интервью

Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что