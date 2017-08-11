Фотофакт: В Бобруйске появилось конное такси 4 11.08.2017, 10:35

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Предприимчивый бобруйчанин возит пассажиров на самодельной «карете».

На улицах Бобруйска заметили необычное «такси» — конное. Его владелец — он же извозчик — сам сделал «карету» и катает на ней горожан, пишет «Вечерний Бобруйск».

Кучером по своей воле стал житель деревни Титовка. Он решил, что лошадь и телега зря простаивают. Кресла от старых автомобилей тоже попусту пылятся в сарае. Мужчина усовершенствовал телегу, покрасил ее, установил на ней кресла и решил катать бобруйчан.

Стандартный маршрут — вокруг площади Победы, по улицам Московской, Чонгарской, Комсомольской и Советской. Один круг — 2 рубля с человека. Однако извозчик говорит, что легко может и до дома довезти, и на пляж искупаться — за договорную цену. По словам мужчины, желающих покататься немного — всего 4−5 человек за день.

В бобруйской налоговой инспекции отметили, что для осуществления такой деятельности нужно обязательно зарегистрироваться индивидуальным предпринимателем и платить в бюджет ежемесячный единый налог — 102 рубля. За нарушение можно лишиться транспортного средства или заплатить штраф до 100 базовых величин (2300 рублей), а также лишиться полученного дохода.