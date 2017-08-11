Алексей Арестович: Оккупацией Беларуси Путин готовит себе переговорную позицию 4 11.08.2017, 10:39

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Алексей Арестович

Фото: Дарья Давыденко / Апостроф

Правитель РФ на учениях «Запад-2017» будет искать для себя выход из глухого дипломатического тупика.

Своими последними маневрами российские войска как бы окружают Украину. Пик этого окружения - середина сентября. Что в Кремле будут делать дальше, зачем им это - непонятно. Но мы можем наметить варианты, пишет украинский военный эксперт Алексей Арестович.

Первый. Полномасштабное наступление на Украину. Вероятность этого маленькая, но все же существует, потому что Путин неистовый, санкции загнали его в тупик. Ему остается либо признать поражение, либо пытаться попробовать хлопнуть дверью и создать сильные переговорные позиции. Типа, а давайте Запад, мы сейчас поторгуемся, когда у нас часть Украины находится под оккупацией. Снимайте санкции, а мы освободим Украину.

Последние американские санкции загнали Путина в глухой угол. 18 марта в России президентские выборы, а к 1 марта американские спецслужбы опубликуют финансовые данные на путинскую верхушку, его окружение. Все эти преступные миллиардные схемы могут стать известными. С тех пор, как Конгресс принял это решение - начался обратный отсчет для путинского режима.

Ему следует либо признать поражение, либо выкладываться по-крупному. И то, что российские войска сейчас пришли в движение - не похоже на признание поражения. Это как минимум площадка для создания сильных переговорных позиций для торгов или вообще попытки сделать что-то в военном плане. Например, оккупировать Беларусь, напасть на Украину. Или одновременно и то, и другое.