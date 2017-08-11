Медики рассказали о том, как правильно себя вести в жару 2 11.08.2017, 10:44

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В жару рекомендуется ограничить время нахождения на открытом воздухе и снизить физнагрузки до минимума.

В жаркие периоды возрастает число пациентов с гипертоническими кризами, инсультами, травмами. Если в обычные дни в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Минска с гипертоническими кризами поступает около 50-60 человек, то в жару число пациентов увеличивается в среднем до 100 в день, сообщает БелТА. Чтобы избежать осложнений, вызванных перегреванием организма, рекомендуется соблюдать простые, но действенные меры профилактики.

По возможности в жаркий период дня нужно ограничить время пребывания на открытом воздухе, особенно в часы активного солнца (с 11.00 до 16.00). Необходимо снизить физические нагрузки до минимума. Помещения желательно хорошо проветривать - приоткрыть форточки, окна, по возможности дополнительно включить вентиляторы или кондиционер.

При выходе на улицу рекомендуется надеть легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки, желательно, чтобы ворот одежды был не тугим. На улице обязательно пользоваться головным убором (летняя шляпа, панама, платок и др.), солнцезащитными очками, зонтиком.

Энергетическая потребность организма в жаркую погоду снижается, поэтому нужно употреблять менее калорийную пищу. Рекомендуется отказаться от жирной пищи, потребление мяса свести к минимуму, лучше всего заменить его рыбой или морепродуктами. Также нужно ограничить количество копченых, жареных, и скоропортящихся продуктов питания. Приемы пищи желательно исключить в самое жаркое время дня, перенеся их на утро и вечер.

Курение также лучше ограничить, по возможности нужно вообще отказаться от сигарет. Для профилактики обезвоживания организма в день нужно употреблять до 2,5 л жидкости: чая, минеральной воды, морса, молочнокислых напитков с низким содержанием жира, отваров из сухофруктов, витаминизированных напитков. От употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара, энергетических и алкогольных напитков желательно отказаться. Однако людям с заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы не стоит увеличивать количество потребления жидкости.

Работающим в летний период на открытой территории и на рабочих местах в производственных помещениях необходимо использовать спецодежду из воздухо- и влагопроницаемых тканей, материалов с высокими отражающими свойствами, а также не забывать об обязательном ношении головного убора. Во время перерывов рекомендуется отдыхать в санитарно-бытовых помещениях с оптимальным микроклиматом. При проявлении признаков недомогания, характерных для теплового и солнечного удара, необходимо своевременно обращаться за медпомощью.

Для оказания первой помощи до прибытия врачей пострадавшего нужно переместить в затененное, прохладное помещение, освободить от одежды, расстегнуть ремень, тугой воротник, снять обувь, открыть окна, в подмышечную область приложить пакеты со льдом или полотенце, смоченное холодной водой, обильно напоить. При обмороке следует дать понюхать нашатырный спирт.