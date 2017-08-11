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Фотофакт: Ангела Меркель с рыбаками Рюгена во время выборов в Бундестаг

  • 11.08.2017, 10:57
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Фото: dpa

В 1990 году в политической карьере будущего канцлера Германии произошло важное событие.

В 1990 году Ангела Меркель, представлявшая ХДС, выиграла выборы в округе Штральзунд — Передняя Померания — Рюген с результатом 48,5% и получила мандат депутата Бундестага, а вскоре стала федеральным министром по делам молодежи и женщин. В 2000 г. она возглавила ХДС (Гельмут Коль, обвиняемый в коррупционном скандале, ушел), а в 2005 г. выиграла выборы у Герхарда Шредера и на протяжении 12 лет неизменно является канцлером Германии. Очередные выборы пройдут 24 сентября 2017 года.

Ангела Меркель в гостях у рыбаков Рюгена во время первой своей избирательной кампании в Бундестаг в ноябре 1990 года

Лидером предвыборной гонки остается возглавляемый Меркель блок ХДС/ХСС с рейтингом 39%. Рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ), которую возглавляет Мартин Шульц возрос за последний месяц на 1% до 24%.

Если бы выборы канцлера ФРГ были прямыми, за Ангелу Меркель (проголосовали бы 52% избирателей) минус 5% по сравнению с июлем. За Шульца — 30% респондентов (+2% по сравнению с июлем). Еще 14% опрошенных не стали бы голосовать ни за Меркель, ни за Шульца, передает «Немецкая волна».


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