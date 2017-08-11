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Взломанный аккаунт Комаровки восстановили без выкупа

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  • 11.08.2017, 11:07
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Руководство рынка каждый день желало взломщику доброго утра.

Взломанный аккаунт Комаровского рынка вернулся к своим законным владельцам. Об этом tut.by.

рассказал начальник отдела социального развития рынка Иван Ткачук.

— В час ночи мне посыпались сообщения от подписчиков: вы снова появились в Instagram! Аккаунт привязан к рабочей почте, так что убедиться во всем я смог только утром, — рассказывает Иван Ткачук.

Напомним, что для восстановления аккаунта Комаровского рынка взломщики требовали заплатить 15 тысяч российских рублей. Администрация рынка этого делать не стала — и по какой именно причине аккаунт к ним вернулся, все еще не ясно.

Иван Ткачук предполагает, что помогло представительство Facebook в Москве, которому в подробностях рассказали о случившемся. Но есть и второй вариант: взломщик одумался.

— Я долго вел с ним переписку, каждый день доброго утра желал. Может быть, переманил парня на сторону добра? Тем более, что были очень душевные репортажи от СМИ: например, бабушки с рынка говорили, что готовы взломщику ведро голубики отдать, только чтобы он аккаунт вернул. Я ему написал: «У тебя ведь тоже наверняка была бабушка, ну разве не жалко тебе? Войди в положение». Ответил: «Меня этим не проймешь» — но в конце ставил смайлики. А сегодня я взломщика поблагодарил: «Дорогой мой человек, спасибо тебе, если это ты!»

Иван Ткачук говорит спасибо и всем тем, кто поддержал Комаровский рынок в данной ситуации.

— Получилась хорошая история о том, как добро побеждает зло. Баба Рая всегда так говорит!


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