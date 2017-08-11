Стало известно, во сколько обойдется собрать школьника к 1 сентября 2 11.08.2017, 11:30

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В государственных торговых центрах по всей Беларуси открылись школьные базары.

В основном на них продаются товары белорусских производителей для школьников любого возраста. Belsat.eu с помощью Ольги, матери ученика третьего класса одной из минских школ, составил список покупок к 1 сентября и направился в ГУМ, чтобы посчитать расходы, которые потратят родители на подготовку детей к школе.

В рабочий день в ГУМе необычно много людей. На втором этаже люди идут по стрелкам, которые ведут к так называемому школьному базару. Это обычные отделы ГУМа с детской одеждой и канцелярскими товарами. В очередях стоят десятки покупателей, продавцы нервничают, но в основном стараются держаться вежливо. У родителей — боевое, почти воинствующее, настроение. Многие — со списками на бумажках или в мобильниках.

За покупку более чем на сто рублей обещают подарок — спиннер.

Задача – одеть третьеклассника

По списку, который составила мама Ольга, нужно приобрести 9-летнему мальчику костюм или классические брюки и пиджак, две рубашки, туфли, две футболки на физкультуру, кеды и ремень.

В отделе костюмов для мальчиков — сорок два оттенка серого, с пятнами темно-голубого. Все костюмы одинаковые, на наш размер нет даже полосатой модели, не говоря о разнообразии материала или кроя.

Цены на костюмы — от 70 с лишним рублей за самый серый и самый дешевый. Если собирать пиджак со штанами отдельно, стоимость получится примерно та же. Пиджак — начиная от 50 рублей, брюки — около 30.

Идем к рубашкам. Здесь цветов больше, есть яркие и светлые, приятные и спокойные. Искренне хочется верить, что белорусские производители смогли произвести красивую рубашку и, действительно, — это фабрика ELIZ, Дзержинск. За рубашку — 25,25 рублей, нам нужно две.

«Так! Хватит ныть!» – детские носы цепляются за пуговицы. «Терпи, мужик должен быть мужиком, к школе надо нормально одеться».

Рядом мама с подобным к нашему списком. Подсмотрено — там три рубашки, две цветные и одна белая. Наш третьеклассник, получается, более скромный. Но, возможно, он из прошлогодней белой рубашки еще не вырос.

Далее по списку ремень – 15 рублей.

Галстук белорусского происхождения и расцветки как у советских дипломатов — 5 рублей. Более современные, яркие или детские с героями мультфильмов — 8,90 рублей, китайского производства.

«Я не знаю, что мне брать. Здесь рукава длинные, а тут — брюки короткие»

Возле отдела спортивных костюмов меньше людей, чем возле других. Как пояснила Ольга, редко кто покупает в государственных магазинах спортивную одежду и обувь, в спортивных магазинах или на рынке и качество лучше, и дешевле. Тем временем, здесь есть целый спортивный костюм всего за 25 рублей — от фабрики Світанак. Большинство цен — примерно около 50 рублей. Спортивные футболки, обычные белые или с рисунком нашлись по 8-10 рублей.

В отделе обуви происходило что-то мистическое. Никому ничего не нравилось, но очереди были все равно длинные. Обувь на полочках свалена в кучи, перепутана по размерам.

Самыми дешевыми туфлями оказалось создание «Marco» за 50 рублей. Рядом родители, держа в руках пару обуви, возмущались дизайном тихо, чтобы не услышали дети.

«Мама, эти страшные. Я не буду это примерять. Смотри вот какие», – мальчик указывает на туфли фабрики «Shagovita» – 90 рублей.

Зато можно дешево купить кеды на физкультуру от Лидской обувной фабрики, хоть в полосочку, хоть в динозавры — менее, чем за 30 рублей.

Согласно списку, одежда есть.

Примерно за 275 рублей — это когда одеть парня в самый серый костюм, галстук как у советского дипломата и «страшные» туфли. Примерно 400 — если выбрать лучший костюм, галстук с мультиками, и туфли, которые ребенок выбрал сам.

«Это минимальный набор. Обычно нужна еще и сменная обувь, жилетка как дополнение к пиджаку, или свитер под рубашку. Я обычно еще покупаю 10 пар новых носков к началу учебного года», — говорит Ольга.

Дневники, альбомы и краски

Стандартный набор из письменных принадлежностей и канцелярских товаров для младшего школьника удалось собрать примерно за 75 рублей. Сюда вошли тетради, карандаши, ручки и кисти, обложки, альбом для рисования, краски, пенал, цветная бумага и другие мелочи. Можно попробовать и сэкономить несколько рублей, если покупать все самое дешевое. На белорусском языке дневников для младших классов не нашлось.

Первоклашкам тяжелее всех

Другая мама, Надежда, готовит к 1 сентября двух девочек — в первый и в девятый класс. Она рассказала, что старших школьников собирать в школу легче, чем младших. Особенно дорого обходятся сборы в первый класс. Все школьные вещи нужно покупать заново. В том числе, рюкзак.

«У первоклашек очень много учебников, и они должны каждый день таскать их туда и обратно. Поэтому важно не ошибиться и приобрести хороший рюкзак. Иначе можно просто испортить навсегда ребенку позвоночник».

В ГУМе цены на рюкзаки начинаются от 50 рублей за самые маленькие и бескаркасные. Ранцы с твердой спинкой и ремнями с удобным фиксатором — вдвое, а то и втрое дороже.

Со слов Надежды следует также, что девочек собирать в школу дороже, чем мальчиков. Во-первых, кроме школьных брюк им нужна и школьная юбка. Во-вторых, девочки хотят обычно больше разнообразия — колготки разных цветов, например. Вместо рубашек — блузки, гольфики.

Как сэкономить?

Ольга, мать третьеклассника, приобрела школьную форму для сына не на школьном базаре в августе, а намного раньше, когда были скидки — стильный пиджачок с красным орнаментом на подкладке и узором на карманах — производства Новогрудской фабрики.

«Я довольна их качеством, на моем сыне они всегда хорошо сидят».

Надежда, которая работает в детском саду, советует не приучать детей к тому, что к новому учебному году у них будет все новое.

«Я знаю родителей, которые покупают, например, новые краски к 1 сентября только потому, что старые грязные. Я приучаю детей к тому, что если краски есть, то они остаются, пока не закончатся. Я не покупаю пластилин каждый год, или карандаши только чтобы был новый свежий набор».

В белорусских интернет-магазинах предлагают купить уже готовые «наборы первоклассника», чтобы не тратить время в очередях. Цены таких канцелярских наборов начинаются от 70 рублей — примерно то же, что удалось собрать в ГУМе.

На сайте БелТА 9 августа была опубликована новость, где сообщалось, что собрать «полную экипировку (вместе с одеждой, обувью, письменными принадлежностями и канцелярскими товарами)» на школьных базарах будет возможно начиная от суммы 142 рубля для младших школьников и 199 белорусских рублей — для старших.

«Это вообще нереально», — говорит Ольга.

Независимые журналисты собрали минимальный самый дешевый набор третьеклассника на школьном базаре в ГУМе за 350 рублей, без рюкзака и 10 пар новых носков.