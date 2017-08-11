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Ярослав Качиньский: Польша победила в поиске правды о Смоленской катастрофе

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  • 11.08.2017, 11:24
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Ярослав Качиньский

Поляки доказали, что они – гордый народ.

В Варшаве, во время 88-й ежемесячной памятной церемонии, посвященной жертвам Смоленской катастрофы, глава партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что цели, которые участники Маршей памяти поставили 7 лет назад, будут реализованы, сообщает «Радио Польша».

Во время традиционного выступления у Президентского дворца в Варшаве глава партии «Право и справедливость» отметил, что в 8-ю годовщину Смоленской катастрофы на улице Краковское предместье появятся памятники Леху Качиньскому и другим жертвам трагедии.

«Я верю, что тогда мы услышим окончательный ответ, каким бы он ни был. Мы уже приблизились к правде. И тогда мы сможем сказать, так уж складывается: после 96 маршей, а ведь жертв было 96, мы заканчиваем. Заканчиваем, потому что мы победили», - добавил он.

Ярослав Качиньский говорил о проблемах при захоронении жертв катастрофы и в этом контексте подчеркнул, что «Польша должна восстановить свое достоинство»: «Эта жуткая компрометация, о которой мы слышим каждый день, должна исчезнуть. Ее нужно убрать, как мы убираем надписи на стенах. Мы не должны допустить, чтобы это стало частью нашей истории и тяготело над нами».

Глава партии «Право и справедливость» также заявил: «Лишь тогда, когда жертвам Смоленской катастрофы должным образом отдадут дань памяти, лишь тогда можно сказать, что Польша – это достойная страна, а поляки – гордый народ».

Напомним, что 10 числа каждого месяца в Варшаве проходят памятные церемонии, посвященные жертвам Смоленской катастрофы.


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