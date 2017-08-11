10 неожиданный теорий, которые «переворачивают» взгляд мировую историю 1 11.08.2017, 11:44

На каждое громкое событие существует общепринятый взгляд, но на самом деле все может быть иначе.

AdMe.ru поискал альтернативные теории известных событий. Альтернативные не значит правдивые. Они не признаны официально, но все же существует вероятность, что они имели место быть либо повлиять на события. Особенно хочется верить последнему пункту!

Версии гибели «Титаника»

Версия № 1: утонул не «Титаник», а его близнец «Олимпик». Он был построен годом ранее и попал в аварию, будучи незастрахованным. Чтобы возместить убытки, компания White Star Line придумала аферу века — отправить «Олимпик» под именем новенького застрахованного «Титаника» в плавание; подстроить аварию и получить страховку, а людей эвакуировать оказавшимися рядом судами компании. Но на деле старенький «Олимпик» утонул слишком быстро — подмога не успела.

Версия № 2: с самого момента отправления «Титаник» горел. В доказательство этому приводят фотографии дня отправления судна с черными пятнами на месте угольного бункера, а также интервью кочегара Джона Дилли, который и поведал про 5-дневный пожар в бункере № 6, который замалчивался в целях сохранения репутации компании. Из-за пожара раскаленная стена после столкновения с айсбергом не выдержала напора и пропустила воду в водонепроницаемые отсеки.

Самая притягательная из версий гласит, что знаменитый древнеегипетский саркофаг Британского музея (Unlucky Mummy), который принес ему, как и предыдущим обладателям, необъяснимую волну несчастий, был продан коллекционеру лорду Кентервилю, который и перевозил его на «Титанике». После трагедии газеты писали, что саркофаг принадлежал египетской прорицательнице Амен-Ра, а внутри была высечена надпись: «Восстань из забытия и одним взглядом победи всех, кто встанет на твоем пути».

События 11 сентября были подстроены для принятия антитеррористического закона

Как утверждают создатели документального фильма «Дух времени», терроризм — это метод, используемый правительствами, чтобы манипулировать общественным мнением в своих интересах. Сентябрьский теракт позволил принять правительству США «Патриотический акт», который разрешал проводить тайные обыски в домах, прослушивать телефоны и читать почту любого подозреваемого (= любого человека) без санкций и разрешения суда. То есть тотальный контроль граждан.

Ученые ошибаются по поводу Египта

Наука до сих пор не может определить точную дату строительства египетских достопримечательностей. Предположения исследователей расходятся не то что на века, а на тысячелетия!

К примеру, считается, что Большой сфинкс был построен во времена фараона Хефрена в XXV веке до н. э. Однако в 1857 году в Гизе была найдена Инвентарная стела, на которой было изображено, что Хефрен велел всего лишь отреставрировать сфинкса, а не построить его. Мы можем иметь дело с более древним памятником.

Также было доказано, что борозды на теле сфинкса — это следы дождевой эрозии. Однако сильных дождей в Египте не было по крайней мере 8 тыс. лет, из чего можно сделать вывод, что сфинксу более 8 тысячелетий.

Интересно, что сразу после обнародования этого факта египетские власти организовали срочную реставрацию сфинкса, в результате которой следы эрозии сгладили. А Инвентарную стелу убрали из экспозиции музея.

Трою нашли ради сенсации

Наиболее вероятным местоположением знаменитой Трои считается турецкий холм Гиссарлык, найденный археологом Генрихом Шлиманом. Однако многие коллеги считали Шлимана охотником за сокровищами, а не ученым. Поэтому существует популярная теория, что Шлиман просто хотел сделать сенсацию: подобрал подходящие по размеру античные руины и сам закопал там сосуд с купленными заранее драгоценностями. Тогда этот «клад Приама» не принял ни один музей мира.

Нападение на Перл-Харбор было провокацией США

Президент Рузвельт понимал, что единственный вариант повлиять на мировую историю — это вмешаться в войну. Но у американского общества было иное мнение. Тогда Рузвельт спровоцировал документом-ультиматумом «Нотой Халла» японцев первыми начать войну. Президент знал о нападении, о чем свидетельствует хотя бы то, что главная цель японцев — авианосцы — в день нападения ушли с базы. В конечном счете это был верный ход для положительного исхода войны.

В летоисчислении есть три лишних века

Впервые тему о путанице в истории затронул Исаак Ньютон в своем сочинении об исправленной хронологии древних царств. И там действительно много несовпадений.

К примеру, существует невероятная путаница с количеством фараонов Египта: есть много списков правителей, но они все разные. А все началось с Жана-Франсуа Шампольона (основателя египтологии), который нашел упоминания о египетском правителе Шешонке I в Библии и тем самым закрепил летоисчисление Египта, которое в сумме имеет 3 столетия, когда ничего не происходило.

Киевская Русь тоже вызывает много вопросов: VI век — первое славянское поселение, потом 3 столетия без особых упоминаний, а потом Киев вдруг уже столица. А куда девались 300 лет русской истории? Существует теория, что Нестор, автор «Повести временных лет», написал ее по заказу Владимира Мономаха во время начала упадка Киева, дабы подчеркнуть величие города.

Династия каролингов — это тоже фантом. Историк Хериберт Иллиг считает, что первый европейский император Карл Великий — выдумка средневековых летописцев. Ибо несмотря на свидетельства о его дворцах и храмах, на территории современной Германии не удалось найти ни одного камня, оставшегося от них.

Майкл Джексон инсценировал смерть и переехал в Бахрейн

Кажется, приверженцев этой теории больше, чем тех, кто верит в то, что короля поп-музыки действительно больше нет. Уж больно странной была его смерть:

последняя его фотография была поддельной (там другой цвет кожи и непонятно, как вообще можно было сделать фото сквозь затемненное стекло машины);

тот, кто звонил 911, был очень спокоен и даже не упомянул имя Джексона, лишь сказал, что «человеку плохо»;

видео с камер наблюдения в день его смерти исчезло, как и его доктор после сенсации;

он был в хорошей форме за несколько дней перед смертью;

его гроб не открывают на панихиде, никто из семьи не плачет по-настоящему;

был найден дневник, в котором певец рассуждает об инсценировке смерти;

а также за несколько лет до смерти он проводил длительные периоды времени в Бахрейне с мыслями обосноваться в этой стране.