Как частник связался с госпрограммой и «познакомился» с Генпрокуратурой 4 11.08.2017, 11:53

История бизнесмена, который пытался улучшить дороги в Минске.

Дорожное хозяйство Минска мало кого оставляет равнодушным. Одни его хвалят, другие безбожно критикуют. Около десяти лет назад было предпринята попытка сделать столичные дороги более прочными и тем самым увеличить межремонтные сроки, что позволило бы сэкономить бюджетные деньги. Однако недавно свой суровый вердикт этой затее вынесла Генпрокуратура, но ее мнение не совпало с мнением профессионального сообщества.

В начале нулевых годов щебеночно-мастичные асфальтобетоны не обеспечивали устойчивость покрытий при жестких условиях эксплуатации. Поэтому в процессе решения проблемы колейности на городских дорогах были разработаны асфальтобетоны повышенной деформационной устойчивости. Специалисты применили ранее неопробованное решение с введением специальных полимерных добавок сразу на разогретый минеральный материал.

Инициативу в этом вопросе проявил бизнесмен Игорь Бриш, который на одном из семинаров в «Белавтодоре» познакомился с немецким коллегой Георгием Вагнером, презентовавшим свои добавки. Предприниматели разговорились, и Бриш закупил немецкую продукцию в качестве эксперимента.

Добавка приглянулась минским асфальтобетонным заводам, поэтому была предпринята попытка воспроизвести аналогичную продукцию в Беларуси. За проект взялся коллектив сотрудников БНТУ под руководством профессора Владимира Веренько.

Работы проводились как в инициативном порядке силами тесно связанной с Бришем компании «Новые административные технологии» (НАТ) и асфальтобетонного завода «Макродор» (доля коммунальной собственности Минска — 37,5% акций), так и в рамках госпрограммы «Ресурсосбережение 2010». Ее исполнителем был технопарк БНТУ «Политехник», а соисполнителями за счет собственных средств — «Макродор» и НАТ (впоследствии созданная в рамках постановления Совмина № 669 от 26 мая 2011 года компания «Дорожно-строительные инновации» (ДСИ), соучредителями которой выступили НАТ, «Макродор», «Политехник» и китайская компания Henan Gaoyuan Maintenance technology of highway).

— Программа была полностью выполнена, о чем говорит успешная сдача работ комиссии, наличие производства и многотысячные выпуски асфальтобетонных смесей и битумов, разработанных в рамках госпрограммы, — сказал tut.by Игорь Бриш. — И что самое важное: данные «Горремавтодора» о росте межремонтных сроков дорожных покрытий и, как следствие — фондоотдача. До выполнения госпрограммы в стране не производилось ни одной тонны асфальтобетонных смесей или битумов, модифицированных полимерными компонентами собранными в Беларуси. Это безусловная научно-технологическая новизна.

«Денежные средства, затраченные на госпрограмму, использованы неэффективно»

Однако другого мнения были в Генеральной прокуратуре, которая в 2015 году решила оценить эффективность реализации «Ресурсосбережения 2010». И выводы у силовиков оказались не такие безоблачные.

В Генпрокуратуре обращают внимание на то, что госпрограмма, имеющая статус республиканской, а не региональной, получила одобрение только в Мингорисполкоме, а не в других органах госуправления.

На реализацию задания программы из республиканского бюджета было затрачено 365 млн неденоминированных рублей, что в 2011 году составляло около 90 тысяч долларов, которые направлены на оплату труда работников БНТУ, отмечают силовики.

Результаты проверки Генпрокуратуры показали, что задачи проекта по созданию отечественных добавок на базе вторичных полимеров белорусского производства не выполнены, цели по импортозамещению и ресурсосбережению не достигнуты. Подтверждения изобретения нового образца добавок из вторичных полимеров отечественного производства и проведения испытаний с ним не предоставлено.

По данным силовиков, ДСИ производит продукцию, основным компонентом которой является импортное сырье Duraflex. Его доля в общем объеме производимой добавки составляет 75%, доля полимерных компонентов белорусского производства в производимых добавках не превышает 11%.

Разработанные в 2009 году составы опытных партий добавок на основе отечественных полимеров в производство не внедрены. Таким образом, «денежные средства, затраченные на реализацию задания, использованы неэффективно».

В настоящее время рынок полимерных добавок, используемых для изготовления асфальтобетонных смесей в Минске, фактически занят немецкими добавками Duraflex и их белорусскими аналогами на основе немецких компонентов, производимых ДСИ, чему способствовала аффилированность организаций, являющихся исполнителями задания программы, а также нарушение руководством «Макродора» требований законодательства о закупках, говорится в материалах Генеральной прокуратуры.

Силовики пришли к выводу, что Госкомитет по науке и технологиям (ГКНТ) совместно с Академией наук не контролировали должным образом реализацию программы, эффективность использования госсредств, выделенных на финансирование научных исследований, ход выполнения этапов задания, а также освоением в производстве его результатов, говорится в представлении

Генпрокуратуры по устранению нарушений законодательства в адрес ГКНТ. Аналогичные документы (ознакомительные письма, запросы на возбуждение уголовных дел) ушли во всевозможные инстанции — от Совмина до ДФР и ГУБЭП МВД. В рамках ежегодного мониторинга дорожной сети независимые эксперты обследовали около полутора сотен участков улиц Минска. Словом, работа проведена большая.

«Целенаправленная заказная акция устрашения»

Игорь Бриш в «проверочных мероприятиях Генпрокуратуры в рамках мониторинга соблюдения законодательства» усматривает «заказной и тенденциозный характер». «Утверждать это со 100% вероятностью я не могу, потому что не орган дознания, но мое мнение, сложившиеся в ходе всей этой истории, именно такое», — говорит бизнесмен.

Игорь Бриш (слева) вместе с персоналом компании

Во-первых, «проверочные мероприятия» оказались направлены в первую очередь не на головную организацию — разработчика (получателя финансирования) — технопарк «Политехник», а на соисполнителей — НАТ и ДСИ, полностью выполнивших свои обязательства по закупке оборудования и организации производства за счет собственных средств. С руководителем технопарка даже не сочли нужным встретиться, отмечает бизнесмен. Генпрокуратура обошла вниманием тот факт, что НАТ и «Макродор» выделили финансирование в сумме 407 млн неденоминированных рублей. Общая стоимость вложений в проект со стороны соисполнителей программы — НАТ и ДСИ — около 5 млрд неденоминированных рублей.

Игорю Бришу «совершенно непонятно почему сотрудники Генпрокуратуры подменяли собой профессиональное сообщество и пытались сами оценивать успешность, новизну и инновационный потенциал разработок». Сперва самостоятельно приняли все решения, а лишь затем обратились в ГКНТ за разъяснениями. Пояснения же специалистов «Горремавтодора» говорят о том, что межремонтные сроки дорожных покрытий существенно выросли, «претензий технадзора, недовольства городских властей состоянием дел тоже нет». «Думаю, если бы не принципиальная позиция целого ряда экспертов и специалистов, то было бы совсем худо», — считает бизнесмен.

Претензия относительно якобы слишком большого содержания импортного сырья также представляется Игорю Бришу несостоятельной, поставленные программой задачи об утилизации не менее 50 тонн вторичного сырья выполняются с большим запасом. Также Бриш обращает внимание на то, что в техзадании к программе и других документах нет никаких указаний на страну происхождения сырья. Суть программы заключалась не в утилизации вторичных полимеров, а освоении продукции (асфальтобетонов и битумов) с высокими техническими характеристиками. Для стабильного производства такой продукции нужна добавка стабильного качества с воспроизводимыми свойствами. Поэтому сохраняющаяся значительная часть импортного сырья — это вопрос времени и развития отечественного рынка сбора и переработки вторичного полимерного сырья.

Поставленный вопрос Генпрокуратурой в адрес мэра Минска о «целесообразности дальнейшего использования указанных добавок в составах асфальтобетонных смесей» бизнесмен считает «оговоркой по Фрейду». «Здесь не хватает только прямого указания на конкретную торговую марку добавок, которую, по мнению Генпрокуратуры, нужно применять», — полагает Бриш.

Что мы имеем в итоге? Как только закрутилась история с «объявленно-необъявленной» проверкой, БНТУ расторг контракт на сопровождение работ и контроль качества продукции. (Контроль качества сейчас осуществляют другие организации, подчеркнул Бриш.) Профессор Владимир Веренько уволился со всех должностей и ведет жизнь рядового пенсионера. «А это, по моему глубокому убеждению, единственный в Беларуси специалист мирового уровня в области дорожных конструкций и материалов. Да простят меня другие квалифицированные специалисты, но профессор у нас один», — говорит Бриш. Ушли на вольные хлеба и другие специалисты, которые «продвигали не добавку, а определенную идеологию строительства дорожных покрытий на основе разработанной теории надежности (где есть прямой выход на межремонтные сроки и, как следствие, на экономическую эффективность)». «Наработки прошлых лет позволят в текущем году выполнить обязательства перед «Макродором» и «Горремавтодором», но вряд ли мы сможем продержаться какое-то значительное время. Ребята-энтузиасты из БНТУ как могут тоже делают свое дело, но нужно констатировать, что потенциал в значительной степени утрачен», — считает бизнесмен.

Игорь Бриш подал в суд жалобу на действия Генпрокуратуры. Однако там в рассмотрении данного вопроса отказали, сославшись на то, что «надзор за исполнением законодательства и принятие мер прокурорского надзора отнесено законодательством к исключительной компетенции прокуратуры».

Больше повезло Георгию Вагнеру, за которого заступилось посольство Германии. В ответной ноте послу обнадежил и МИД Беларуси: в отношении Вагнера уголовного преследования и проверочных мероприятий не проводилось, в том числе по качеству поставляемой продукции.