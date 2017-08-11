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Синоптики обещают белорусам жаркие выходные

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  • 11.08.2017, 11:55

Не обойдется без дождей и гроз.

В субботу погодные условия на территории Беларуси будет определять очень теплая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы. В воскресенье медленно смещающийся с Западной Европы атмосферный фронт будет постепенно оттеснять жару на восток. О погоде в стране в выходные tut.by рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды Дмитрий Рябов.

В субботу, 12 августа, днем в западных районах нашей страны скажется влияние атмосферного фронта. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня в отдельных районах Брестской и Гродненской областей кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами по республике слабый туман. Ветер юго-восточный 3−8 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура ночью +16…22°С, днем +28…34°С, по Брестской области местами +35°С. Из-за высокой температуры объявлен оранжевый уровень опасности.

По Минску переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура воздуха минимальная ночью +18…20°С, максимальная днем +31…33°С.

В воскресенье, 13 августа, погоду будет определять в основном атмосферный фронт, медленно смещающийся с Западной Европы, который будет постепенно оттеснять жару на восток: ночью +14…21°С, днем +25…30°С, по востоку +31+34°С, в западных районах уже +19…24°С. Ночью в отдельных районах, днем на большей части территории республики кратковременные дожди, возможны грозы.

По Минску утром и в первой половине дня возможен кратковременный дождь Ветер юго-восточный 3−8 м/с. Температура ночью +17…19°С, днем +25…27°С.

В понедельник, 14 августа, ночью сохранится влияние фронтального раздела, днем по западной половине начнет распространяться область повышенного атмосферного давления, в умерено-теплой воздушной массе. Ночью и утром в отдельных районах по востоку республики кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. Температура ночью +10…17°С, по юго-востоку до +19°С, днем +21…26°С.

По Минску переменная облачность. Без существенных осадков. Температура ночью +13…15°С, днем +22…24°С.


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