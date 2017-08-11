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МВД: Иностранцы смогут оставаться в Беларуси без регистрации 10 дней

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  • 11.08.2017, 12:11
Иллюстрационное фото/getty images

Сегодня иностранцы, которые планируют провести в Беларуси более пяти дней, должны зарегистрироваться.

Иностранцы смогут находиться в Беларуси без регистрации десять дней, а не пять, как сейчас. Об этом во время прямой линии рассказал tut.by первый заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Виталий Наумчик.

Соответствующие изменения в законе о правовом положении иностранцев в Беларуси ориентировочно вступят в силу в декабре 2018 года — январе 2019 года. Проект закона уже отправлен на согласование в совет министров, в сентябре 2017 года его должны передать в «палату представителей».

По словам Виталия Наумчика, эти изменения не связаны с пятидневным безвизовым режимом, который заработал в Беларуси в феврале 2017 года для граждан из 80 стран.

— Над законопроектом работа началась с января этого года, в июне мы его внесли в совет министров, — отметил он.

Напомним, сегодня иностранцы, которые планируют провести в Беларуси более пяти дней, должны зарегистрироваться. Это в том числе можно сделать в гостинице или агроусадьбе. Если турист арендует квартиру или едет к родным, то делать это придется в местном отделе по гражданству и миграции. Если иностранец не зарегистрируется вовремя, он может получить предупреждение, штраф до пятидесяти базовых величин (до 1150 рублей) или его могут депортировать.

Исключение из правила — туристы, которые приехали на выходные или государственные праздники. Также от регистрации освобождают в течение 90 дней со дня въезда россиян, а в течение 30 дней со дня въезда — литовцев, латвийцев, украинцев и казахов.


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