В Орше продают хлеб «из будущего» 5 11.08.2017, 12:20

Интересную находку сделал в одном из оршанских «Еврооптов» житель города.

Он увидел на полке магазина хлеб, на котором была проставлена дата упаковки 11-го августа. При этом на дворе было 10-го августа, пишет orsha.eu.

Беларус оказался активным пользователем «Твиттера» и не забыл поделиться шокирующей находкой со своими читателями. Такой снимок свидетельствует о том, что в магазине происходят нарушения в маркировке продуктов. Подобный факт потенциально может вызвать подробную проверку торговой сети.

Жителю Орши Павлу Пархоменко, который заметил ошибку на этикетке продукта уже непосредственно перед употреблением, данный инцидент показался довольно забавным и он решил рассказать об этом в одном из крупных сообществ города ВКонтакте, прикрепив к посту фотографию купленной им булки хлеба, которая согласно этикетке будет изготовлена только на следующий день.

Увидев фотографию, сделанную Павлом, волонтеры кампании «Хрюши против» в срочном порядке решили посетить один из магазинов сети «Евроопт» в Орше, где также нашли на прилавках слишком свежий хлеб. Администрация магазина «сильно удивилась» найденному волонтерами продукту, сослалась на «невнимательность товароведа» и убрала весь завтрашний хлеб с прилавка, пообещав вернуть его поставщику.

Совершенно понятно, что данную ошибку допустил именно поставщик в лице Оршанского хлебозавода. Однако тот факт, что такой хлеб все же попадает на прилавки магазина, вызывает вопросы о том, проверяют ли сроки годности продуктов товароведы, принимая товар, и продавцы, выкладывая продукты на прилавок.