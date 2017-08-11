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Как минская еврейка могла спасти президента США

  • Евгений Липкович
  • 11.08.2017, 12:34
Евгений Липкович
Фото: facebook.com

И президент Кеннеди был бы жив.

Элла Герман родилась в Минске в 1937 году. Мать ее обладала хорошим голосом, однако сольную карьеру певицы сделать не смогла, и пела в хоре. Саул Герман, отец Эллы умер рано, бабушка и дедушка в начале лета 41-го забрали ее в Могилев.

Планировалось, что она пробудет с ними все лето, но началась война. Бабушка и дедушка, чудом избежав оккупации, запрыгнув буквально в последний выгон, выехали в Тамбов, а после в Саратов, где встретили Эллину мать с ее младшим братом Владимиром. До 1944 года семья Герман находилась в Мордовии, а после освобождения Беларуси Элла первой вернулась в Минск и, найдя жилье, вызвала семью. В 1951 и 1952 годах она по субботам вместе с одноклассниками расчищала развалины, оставшиеся после войны, под строительство новых домов. Она, как все молодые люди, интересовалась мальчиками, а вовсе не политикой, и мечтала стать актрисой. Элла сделала попытку поступить в университет, но провалилась на белорусском языке. В следующем году она поступила, но «у меня стало туго с деньгами и через год пришлось перевестись на заочный».

В 1960 году Элла Герман устроилась работать на радиозавод на экспериментальный участок. Вот тогда-то она и встретила Ли Харви Освальда.

«Элла Герман - шелковистая, черноволосая еврейская красавица с тонкими темными глазами, такая же белая, как снег, красивая улыбка и хорошая, но непредсказуемая натура, ее единственная ошибка заключалась в том, что в 24 года она все еще была девственницей. Я встретил ее, когда она тоже работала на нашем заводе. Я заметил ее и, возможно, влюбился в нее, в первую минуту, когда ее увидел».

Все развивалось, как обычно: Элла и Ли ежедневно обедали вместе в заводской столовой, ходили в театр, на танцы, он занимался с ней английским. Она спросила разрешения у матери, привести Освальда на Новый год домой. 1 января 1961 года у Германов собралась большая компания: три Эллиных дяди с женами, мама, бабушка и Ли Харви Освальд. Было весело. Дяди, служившие во флоте, танцевали «яблочко» и отбивали чечетку, Элла играла на гитаре и пела, Освальд в конце концов оказался пьян. На следующий день он сделал Элле предложение. «Ты американец, - неожиданно отказала она,- я могу быть арестована за это. Как раньше арестовывали людей, живших в Польше. Ты многого не знаешь».

Они расстались. Освальд буквально через пару месяцев, женился на Марине Прусаковой. Как он написал в своем дневнике «чтобы насолить Элле».

Про Герман распускали слухи, что она сделала аборт от Освальда, она, конечно же, категорически это отрицала.

Она вышла замуж за Максима Прохорчика, родила двух дочерей и в 1993 году Прохорчики всей семьей уехали в Израиль.

«Если бы он сделал мне предложение через год, а не тогда, я, конечно, согласилась, - рассказывала Элла со вздохом, - и президент Кеннеди остался бы жив».

Евгений Липкович


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