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«Корпорация» не вытянула реконструкцию санатория Лукашенко в Сочи

  • 11.08.2017, 12:49

Российская фирма объявлена банкротом.

Арбитражный суд Краснодарского края России признал банкротом ООО «Финансово-строительная группа (ФСГ) «Корпорация» (Сочи), сообщает kommersant.ru.

Инициатором банкротства ФСГ стала компания «Интерпроект» с суммой долга 36 млн руб., также свои требования в реестре кредиторов установило государственное учреждение управления делами Лукашенко «Санаторий «Беларусь», заявленная сумма претензий на текущий момент составляет 22 млн руб. В суде рассматриваются иски санатория к строительной компании и по нескольким другим договорам.

В 2012 году «Корпорация» заключила ряд контрактов с санаторием «Беларусь», в том числе на капитальный ремонт объектов парковой структуры, хозяйственного блока и коттеджей.

Позже стало известно о претензиях к руководству ФСГ «Корпорация» со стороны правоохранительных органов Беларуси: директора строительной компании Андрея Меренкова заподозрили в хищении средств, выделенных на реконструкцию санатория «Беларусь».

Как следует из материалов арбитражного производства, руководство «Корпорации» организовало систему приписок, за счет чего стоимость работ при реконструкции существенно завышалась.

В 2015 году суд в Минске вынес приговор Андрею Меренкову, а также директору санатория «Беларусь» Георгию Саракашишу и его заместителю Александру Кизиму, признав их виновными по ч. 4 ст. 210 УК Беларуси (завладение имуществом, совершенное должностным лицом с использованием служебных полномочий в особо крупном размере).

Александр Кизим и Андрей Меренков получили по девять лет лишения свободы, Георгий Саракашиш — шесть лет колонии. Ущерб бюджету Беларуси оценен в 21 млрд белорусских рублей (неденоминированных ).


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