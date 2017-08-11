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Владимир Владимирович, лично будете смеяться?

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  • Дмитрий Шагиахметов
  • 11.08.2017, 12:58
  • 9,699
ДМИТРИЙ ШАГИАХМЕТОВ

Или все-таки поручите Пескову поблагодарить Трампа за «веревку».

Трамп похихикал над путинскими санкциями против американских дипломатов:

- Мы и сами хотели сокращаться, чтобы деньги экономить. А Путин нам, выслав 755 человек, помог. Спасибо, Влад!

Теперь очередь за Путиным. Он должен троллить санкции, одобренные Конгрессом и подписанные Трампом.

Мол, мы сами хотели отказаться от западных кредитов и технологий. И собирались самостоятельно, своими кулибиными, все в нефтянке, металлургии и других отраслях - заново изобрести и внедрить.

И особо нам нравится в ваших санкциях пункт, по которому у наших олигархов и у нас самих будут арестовывать счета в ваших банках и описывать наше личное имущество. Мы и сами собирались отказаться от всего нажитого непосильным трудом!

Мы давно уже собирались повеситься - а тут вы принесли нам веревку!

Спасибо, Дональд!

...Ну, Владимир Владимирович! Лично будете смеяться или поручите Пескову?..

Дмитрий Шагиахметов


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