Владимир Владимирович, лично будете смеяться?3
- Дмитрий Шагиахметов
- 11.08.2017, 12:58
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Или все-таки поручите Пескову поблагодарить Трампа за «веревку».
Трамп похихикал над путинскими санкциями против американских дипломатов:
- Мы и сами хотели сокращаться, чтобы деньги экономить. А Путин нам, выслав 755 человек, помог. Спасибо, Влад!
Теперь очередь за Путиным. Он должен троллить санкции, одобренные Конгрессом и подписанные Трампом.
Мол, мы сами хотели отказаться от западных кредитов и технологий. И собирались самостоятельно, своими кулибиными, все в нефтянке, металлургии и других отраслях - заново изобрести и внедрить.
И особо нам нравится в ваших санкциях пункт, по которому у наших олигархов и у нас самих будут арестовывать счета в ваших банках и описывать наше личное имущество. Мы и сами собирались отказаться от всего нажитого непосильным трудом!
Мы давно уже собирались повеситься - а тут вы принесли нам веревку!
Спасибо, Дональд!
...Ну, Владимир Владимирович! Лично будете смеяться или поручите Пескову?..