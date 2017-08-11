Дмитрий Бондаренко: Заигрывая с Лукашенко, Запад подрывает собственную безопасность 2 11.08.2017, 13:10

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Дмитрий Бондаренко

Диктаторские режимы Беларуси и России несут угрозу соседним странам.

Политиков ряда европейских стран в первую очередь интересует налаживание торговых отношений, поэтому при общении с Александром Лукашенко они закрывают глаза на репрессии властей страны против белорусских граждан, заявил в комментарии изданию "Гордон" координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Дмитрий Бондаренко.

"Если говорить об угрозах военных учений "Запад-2017", нужно обратить внимание на то, что в последние годы подходы политиков и военных к ситуации в Беларуси отличаются. Политики соседних государств вынуждены иметь дело с государством Беларусь под управлением Лукашенко. Поэтому им приходится закрывать глаза на некоторые вещи, творящиеся в нашей стране. В частности, репрессии против гражданского общества, нарушение прав человека, отсутствие выборов, незаконность самого нахождения у власти Лукашенко. Этого иностранные политики пытаются не замечать, в первую очередь думая о торговле", – отметил Бондаренко.

Он акцентировал внимание на тесных связях вооруженных сил Беларуси и России.

"Теперь о военных. В прошлом году был саммит НАТО в Варшаве. В итоге было принято решение разместить в Польше и странах Балтии батальоны Альянса. Также в европейских странах было увеличено присутствие американского контингента. Западные военнослужащие исходят из того, что Беларусь – это неотъемлемая часть военной машины РФ. К примеру, действует единая группировка противовоздушной обороны и других структур. Поэтому отношение к Лукашенко, который якобы становится либеральнее, находится в противоречии с конкретным фактом проведения масштабных военных учений совместно с РФ", – подчеркнул собеседник.

По его словам, "диктаторские режимы" Беларуси и России несут угрозу соседним странам.

"Политики, которые фактически называли себя друзьями Лукашенко, сталкиваются с пониманием, что реальность в Беларуси гораздо жестче, чем им казалось. Пока Лукашенко в Киеве братался с президентом Порошенко, министр обороны Украины заявил о серьезной угрозе с территории Беларуси во время учений "Запад-2017". Это же понимают в Польше и странах Балтии. Демократические страны между собой не воюют, это редчайшие исключения. А вот диктаторский режим в союзничестве с более мощным диктаторским режимом будут всегда нести угрозу своим соседям. У нас в этом году были самые масштабные репрессии с 2010 года, но никто на это не обращает внимания. Соседние страны реагируют на репрессии в Беларуси, только когда видят угрозу своей безопасности.

Заигрывая с Лукашенко, Запад подрывает собственную безопасность", – резюмировал Бондаренко.

Учения "Запад-2017" должны пройти с 14-го по 20 сентября. Российские военнослужащие начали прибывать в Беларусь 24 июля.

По мнению министра обороны Эстонии Маргуса Цахкна, Россия может использовать "Запад-2017", чтобы разместить тысячи солдат в Беларуси в качестве предупреждения НАТО.

30 июня министр обороны Степан Полторак на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом сказал, что проведение учений "Запад-2017" на границе с Украиной является угрозой для государства.

Командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес отмечал, что российско-белорусские учения "Запад-2017" могут выполнить роль "троянского коня".

10 августа президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об использовании ПВО на границе Беларуси.