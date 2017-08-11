На границе Беларуси с Литвой растут автомобильные очереди 1 11.08.2017, 13:29

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В литовском пункте пропуска «Мядининкай» произошел сбой программного обеспечения.

Сбой программного обеспечения произошел в литовском пункте пропуска «Мядининкай», сообщил БелТА официальный представитель Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский.

«По имеющейся в Госпогранкомитете информации от литовских пограничников, в пункте пропуска «Мядининкай» (на белорусской стороне «Каменный Лог») вышло из строя программное обеспечение контролирующих служб. В связи с этим в настоящее время в данном пункте пропуска не осуществляется оформление грузовых транспортных средств, следующих из Беларуси в Литву», — констатировал он.

Перевозчикам, планирующим поездки в Литву, рекомендуется учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения — через пункты пропуска «Котловка», «Бенякони», «Привалка» или пункты пропуска, расположенные на белорусско-польской границе.

Об устранении неполадок литовской стороной будет сообщено дополнительно.

По данным сайта Госпогранкомитета, в настоящее время в пункте пропуска «Каменный Лог» скопилось 150 грузовиков, «Котловка» — 90, «Бенякони» — 81, «Привалка» — 52 транспортных средства. Очередей большегрузов на белорусско-польской границе не зафиксировано.