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Могилевские корни Чубайсов

  • 11.08.2017, 13:44
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Игорь Чубайс

Занимающий жесткую антикремлевскую позицию политик Игорь Чубайс не забывает о своих еврейско-могилевских корнях.

Об отце-военном и маме-могилевчанке рассказал в интервью еврейскому изданию Берлина российский социолог, доктор философских наук Игорь Чубайс – старший брат легендарного реформатора Анатолия Чубайса, пишет «Магілёўскі рэгіён».

Игорь Чубайс родился в Берлине, где служил его отец, но прожил там ровно год. Отец – Борис Чубайс – участник Второй мировой войны вышел на пенсию в звании полковника и стал преподавать марксизм-ленинизм в Ленинградском горном институте. А вот с матерью, по признанию старшего из Чубайсов, у него были очень сложные отношения.

Еe звали Раиса Сагал, она родилась в Могилeве в 1918 году, но ещe будучи ребeнком переехала с родителями в Москву. Скорее всего, речь идeт о первом исходе могилeвских евреев, который пришeлся на первую половину 1920-х годов (как свидетельствуют могилeвские историки, в 1917 году в Могилeве евреи составляли 52% населения, но уже через десять лет эта цифра резко уменьшилась).

После окончания института Раиса Сагал вышла замуж за военного и в 1940 году они переехали в Литву. У нее было высшее экономическое образование, но она очень недолго работала по специальности, так как семья постоянно переезжала. После окончания войны Чубайсы некоторое время жили в побежденной Германии. Но потом дивизию, где служил отец, расквартировали в посeлке Лядищи возле Борисова, там и родился младший – Анатолий Чубайс. Лишь в начале 1960-х семья переехала из Борисова в Одессу, а позже во Львов. А скончалась Раиса Чубайс в Москве в 2004 году.

Анатолий Чубайс

Интересно, что государственно-политическую деятельность своего более известного брата Игорь Чубайс не одобряет и не общается с ним. Игорь Чубайс – участник многих политических ток-шоу на различных российских телеканалах, где всегда занимает жесткую антикремлевскую позицию, за что постоянно подвергается остракизму и критике со стороны ведущих и политических оппонентов.

Ярый противник политики России по отношению к Украине, в связи с событиями на Донбассе и аннексией Россией Крыма. В прошлом году он издал сборник статей под названием «Чубайс против Путина», в котором ставит под сомнение высокий рейтинг российского президента. В России, по словам социолога, которому в этом году исполнилось 70 лет, изучается не общественное мнение, а эффективность пропаганды. О своих еврейско-могилевских корнях политик и общественный деятель не забывает.


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