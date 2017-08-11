80 лет назад началась «польская операция» НКВД 5 11.08.2017, 13:40

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Приказ наркома Ежова «прошелся» и по судьбам белорусов-католиков.

11 августа в Польше вспоминают жертв «польской операции» НКВД, сообщает «Радио Польша».

11 августа 1937 года глава службы безопасности СССР Николай Ежов подписал приказ, на основе которого были расстреляны более 111 тысяч поляков, проживавших в СССР. Под каток репрессий НКВД попали и тысячи белорусов-католиков.

Дмитрий Панто из Музея Второй мировой войны напоминает, что поляков убивали на основе приговоров, которые выносили группы, состоявшие из трех сотрудников НКВД. Он подчеркивает, что именно так проходили судебные разбирательства, даже без присутствия обвиняемого.

Его коллега Марек Шиманяк подчеркивает, что используемая НКВД процедура не мела ничего общего с судом: «Это была пародия на судебное разбирательство. Речь не шла о том, чтобы кому-то доказать чью-то вину, а лишь о том, чтобы убить как можно больше представителей польского народа».

Отметим, что Институт национальной памяти Польши совместно с Центром польско-российского диалога и согласия разработал образовательный портал www.operacja-polska.pl, на котором можно прочесть о «польской операции» НКВД.