Белорусский рубль сдал к доллару и евро на последних торгах недели 11.08.2017, 13:52

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На валютных торгах 11 августа американская валюта и евро подорожали.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0071 рубля (0,31%) и составил 2,2947 рубля.

Курс доллара вырос на 0,0005 рубля (0,03%) и составил 1,9521 рубля.

Курс российского рубля (за 100 единиц) снизился на 0,0122 рубля (0,37%) и составил 3,2465 белорусского рубля за 100 российских.