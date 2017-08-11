закрыть
11 августа 2017, пятница, 16:16
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Пинского активиста оштрафовали за акцию солидарности

1
  • 11.08.2017, 14:21
  • 2,484
Фото: «Радыё Свабода»

Власти не могут забыть решительности пинчан на акции солидарности 26 марта.

Активисту Партии БНФ и движения «За свободу» Александру Овсеенко приговорили 460 рублей штрафа - $230 (20 базовых величин) за участие в акции солидарности, состоявшейся 26 марта, передает «Радыё Свабода».

Судья Андрей Бачило признал активиста виновным в «нарушении закона о массовых мероприятиях».

Во время заседания Александр Овсеенко заявлял отвод судьи на том основании, что не доверяет ему «вследствие участия в прежних политических процессах». Однако судья ходатайство не удовлетворил.

Дело Овсеенко в Пинске рассматривали уже во второй раз после того, как Брестский областной суд отменил первоначальный приговор ввиду процессуальных нарушений. Первый раз активисту также было присуждено 460 рублей штрафа.

Как говорит пинский правозащитник Александр Романович, в суде Александр Овсеенко «ходатайствовал, чтобы вызвали в качестве свидетеля главу пинского ГОВД Валерия Сороченко, но судья отклонил».

Суд над Александром Овсеенко - последний за участие в акциях «нетунеядцев», которые происходили в Беларуси этой весной.


Мнение

Репортаж из сердца Мордора
Репортаж из сердца Мордора Александр Тверской
Чем белорус отличается от русского?
Чем белорус отличается от русского? Виктор Никитенко
Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко
Кремль сместит хитрож…пого Лукашенко Константин Боровой
Красавицы и чиновники
Красавицы и чиновники Марина Коктыш


Интервью

Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Сергей Веремеенко: Восстание рабочих обрушит последний оплот лукашизма
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Николай Черноус: Что ты нам из своих Дроздов покажешь?
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что
Геннадий Федынич: Продолжаем работать, несмотря ни на что