Пинского активиста оштрафовали за акцию солидарности 1 11.08.2017, 14:21

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Фото: «Радыё Свабода»

Власти не могут забыть решительности пинчан на акции солидарности 26 марта.

Активисту Партии БНФ и движения «За свободу» Александру Овсеенко приговорили 460 рублей штрафа - $230 (20 базовых величин) за участие в акции солидарности, состоявшейся 26 марта, передает «Радыё Свабода».

Судья Андрей Бачило признал активиста виновным в «нарушении закона о массовых мероприятиях».

Во время заседания Александр Овсеенко заявлял отвод судьи на том основании, что не доверяет ему «вследствие участия в прежних политических процессах». Однако судья ходатайство не удовлетворил.

Дело Овсеенко в Пинске рассматривали уже во второй раз после того, как Брестский областной суд отменил первоначальный приговор ввиду процессуальных нарушений. Первый раз активисту также было присуждено 460 рублей штрафа.

Как говорит пинский правозащитник Александр Романович, в суде Александр Овсеенко «ходатайствовал, чтобы вызвали в качестве свидетеля главу пинского ГОВД Валерия Сороченко, но судья отклонил».

Суд над Александром Овсеенко - последний за участие в акциях «нетунеядцев», которые происходили в Беларуси этой весной.