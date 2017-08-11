Американец попал мячом в баскетбольное кольцо из кабины вертолета

Американец попал мячом в баскетбольное кольцо из кабины вертолета2
- 11.08.2017, 14:27
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Вертолет поднялся на высоту 64 метра на пляже в Нью-Джерси.
Один из баскетболистов команды Harlem Globetrotters попал в кольцо броском с вертолета. Видео трюка появилось на канале коллектива в YouTube.
Вертолет поднялся на высоту 64 метра недалеко от пляжа города Вайлвуд (штат Нью-Джерси, США).
Harlem Globetrotters — это выставочная команда. В своих выступлениях ее игроки сочетают элементы спорта, театрального шоу и комедии.