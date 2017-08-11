Данкверт: Вам нужно вложить миллионы, чтобы сравняться с нами 19 11.08.2017, 14:39

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Сергей Данкверт

Глава Россельхознадзора прокомментировал новые запреты на белорусскую продукцию.

Россельхознадзор запретил поставки с еще одного молочного комбината, о чем заявил журналистам в среду глава надзорного ведомства Сергей Данкверт, пишет БДГ.

По его словам, в твороге ОАО «Молодечненский молочный комбинат» повторно 4 августа были выявлены остатки линкомицина, и Россельхознадзор вынужден был ввести ограничения с 10 августа.

Кроме данного запрета, установлен режим усиленного лабораторного контроля за продукцией ОАО «Гродненский мясокомбинат», так как в его свинине был обнаружен ципрофлоксацин и энрофлоксацин.

По мнению Данкверта, белорусские коллеги еще многое должны сделать, чтобы поставить на должный уровень контроль продукции животноводства. Он отметил, что нужны сотни миллионов рублей для введения в действие лабораторного оборудования, чтобы сравняться с российским уровнем экспертизы.

«В своей работе мы лабораторную базу старались развивать вперед. А они развивали производство. А когда развили производство, столкнулись с тем, что невозможно его обслуживать», - сказал Данкверт.

Напомним, запреты поставок продукции белорусских предприятий наблюдаются постоянно. Так, с 25 июля на территорию России запрещен ввоз продукции с двух белорусских предприятий, продукция еще шести взята под особый, усиленный, контроль.