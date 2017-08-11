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Видеофакт: В Казахстане сгорел белорусский БелАЗ

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  • 11.08.2017, 14:46
  • 5,267

Машина внезапно загорелась во время движения.

В Казахстане сгорел белорусский БелАЗ. Он работал в Качарском карьере на добыче железной руды. Внезапно машина загорелась во время движения. Водитель не смог самостоятельно ликвидировать возгорание. Не помог и водитель другого БелАЗа. В результате машину быстро охватил огонь. Видео происшествия появилось на YouTube.

Кстати, стоимость такой машины составляет 8-9 миллионов долларов.

Внимание: ненормативная лексика!


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