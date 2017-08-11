Видеофакт: В Казахстане сгорел белорусский БелАЗ

Видеофакт: В Казахстане сгорел белорусский БелАЗ12
- 11.08.2017, 14:46
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Машина внезапно загорелась во время движения.
В Казахстане сгорел белорусский БелАЗ. Он работал в Качарском карьере на добыче железной руды. Внезапно машина загорелась во время движения. Водитель не смог самостоятельно ликвидировать возгорание. Не помог и водитель другого БелАЗа. В результате машину быстро охватил огонь. Видео происшествия появилось на YouTube.
Кстати, стоимость такой машины составляет 8-9 миллионов долларов.
Внимание: ненормативная лексика!