Медики рассказали, как правильно питаться в жару 11.08.2017, 14:55

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Следуя этим простым рекомендациям, летний зной можно перенести намного легче.

В жару лучше отказаться от прохладительных напитков и мяса, а налегать на овощи и фрукты. Об этом рассказал фитотерапевт Борис Скачко, передает 24tv.ua.

По словам эксперта, в жару лучше есть овощи и фрукты. Их можно есть сырыми, а можно и приготовить. От белковых продуктов следует отказаться, ведь белок повышает обмен веществ на 40%, а это сильно разогревает органзм. Эксперт допускает употребления мяса, если температура упадет до 30 и ниже градусов.

По словам эксперта, белок можно заменить на кисломолочные продукты. Также стоит очень внимательно в жаркие дни относиться к выпитой воде. Скачко советует употреблять минимум 5% жидкости от массы тела в день, а при температуре 30 градусов — еще больше.

Если в организме мало воды, то к почкам она не доходит, организм перегревается и может произойти тепловой удар.

"О воде из холодильника лучше забыть. Трахея состоит из хрящевых колец на три четверти, а задняя четверть — мягкая ткань. В этом месте к трахее прилегает пищевод. Когда мы выпиваем холодной воды, пищевод охлаждается и охлаждается трахея. Снижается иммунитет, и человек, как минимум, зарабатывает трахеит, а как максимум — пневмонию", — рассказал эксперт.