В солигорской милиции процветает дедовщина? 8 11.08.2017, 15:10

Начальство утверждает, что создает себе различные жизненные блага на добровольные взносы от подчиненных.

Об этом Charter97.org написал общественный активист из Солигорска Виктор Молочко:

«В статье Взбунтовавшиеся кричевские милиционеры: Начальство «крышует» друг друга лидер 11 кричевских милиционеров сообщил о постоянном давлении на него и коллег после обращения к Шуневичу.

Совсем недавно я писал примерно о таких же фактах в Солигорском РОВД.

Дело в том, что возле местного РОВД сделали крытую выставку раритетных авто. По моим оценкам, это стоило немалых денег (все авто не просто экспонаты, но и "на ходу").

Написал заявление в прокуратуру Солигорского района, чтобы проверили откуда средства. Прокуратура, как и всегда, перенаправила тому, на кого и было написано заявление.

Вот такой ответ был получен от начальника Солигорского РОВД:

Начальник РОВД уверяет, что покупка, реконструкция и техническое обслуживание музейных экспонатов осуществляется за счет средств ветеранов Солигорского РОВД и добровольных взносов действующих сотрудников милиции.

Обратите внимание на такой момент: ответ напечатан на обрезанной половине листа! Ибо нет, наверное, средств на бумагу!

Кто из вас знаком с ценами на приобретение раритетных авто, их ремонт, на приобретение стройматериалов, на само строительство — можете примерно посчитать сколько это стоит и сколько бы десятилетий пришлось "добровольно жертвовать" деньги ветеранам и сотрудникам МВД, чтобы организовать подобный музей. Сюда можете еще добавить стоимость ремонта в кабинете начальника, который выполнялся по проекту дизайнера из Минска и на который, также, "пожертвовали" средства сотрудники РОВД. Так и представляю себе, как сотрудники Солигорского РОВД стоят в очереди, чтобы сдать деньги на постройку площадки, на ремонт авто или на ремонт кабинета руководителя РОВД!

Думаю, что "добровольно" те же самые сотрудники, сдают деньги на местную церковь РПЦ, которая десятилетиями строится в Солигорске, они же "добровольно" ходят на субботники и сдают за это деньги, наверное, они же, "добровольно" подписываются на газету "На страже" и т. д.

Но дело даже не в этом конкретном случае! Скажу Вам больше: это не сотрудники плохие или хорошие, это не руководители плохие или хорошие (они, как и мы все — разные). Но - это система! Ты либо в системе, либо никак!

По другому у нас теперь не бывает! Поэтому руководители управляют своими подчиненными, как им вздумается и не возражают высшему руководству, а сотрудники молчат (ломая себя и становясь безумными исполнителями), а некоторые из них рассчитывают потом стать руководителями и поруководить уже другими подчиненными.

Это почти, как при советской власти в армии была "дедовщина"! Это никак нельзя изменить, не изменив всю систему».