Россия привела ПВО в повышенную боеготовность из-за ситуации с КНДР 5 11.08.2017, 15:23

Российские политики заявляют и о мобилизации сил ядерного сдерживания на Дальнем Востоке.

Системы ПВО на Дальнем Востоке приведены в состояние повышенной боеготовности в связи с ситуацией вокруг КНДР, заявил РИА "Новости" сенатор Виктор Озеров, которые ранее возглавлял комитет Совета Федерации по обороне и безопасности.

"Происходящее сейчас вокруг Северной Кореи не может не вызывать у нас чувство обеспокоенности и понимания необходимости принятия дополнительных мер, чтобы обезопасить нашу территорию. Силы ПВО и ВКС укреплены в Дальневосточном регионе", — сказал он.

По словам Озерова, российские военные отслеживают происходящее вокруг КНДР, а зоны возможных пусков ракет на ее территории находятся под повышенным вниманием.

Сенатор отметил, что в число задач ПВО входит обеспечение безопасности территории России на случай неверно заложенных координат северокорейских ракет, поскольку "вероятность ошибки здесь достаточно высока", но есть и более серьезные задачи.

"Силы ПВО, ядерного сдерживания позволяют удерживать американцев от более решительных шагов", — заявил Озеров.

По его словам, повышать меры безопасности на Дальнем Востоке Россию побуждают действия не только Северной Кореи, но и возможный ответ на них США.

Напряженность вокруг Корейского полуострова снова усилилась после того, как американский президент Дональд Трамп пообещал Пхеньяну "огонь и ярость" в случае, если с его стороны будет реальная опасность для США. В ответ в Северной Корее заявили, что изучают возможность ракетного удара по военным объектам на американском острове Гуам, на что Трамп пригрозил КНДР "событием, которого еще никто никогда не видывал".

"Реакция Трампа на заявления Пхеньяна понятна и оправдана, одному государству в мире непозволительно угрожать другому нанесением ударов", — сказал Озеров, отметив, что реакция других стран в подобной ситуации была бы такой же.

Сенатор подчеркнул, что предложенный мировым сообществом комплекс мер по урегулированию северокорейской проблемы не достаточно эффективен для того, чтобы КНДР осознала неверность своих действий. "Эти меры, к сожалению, не дают Пхеньяну повода ощущать, что их страна находится в безопасности", — констатировал парламентарий.

Вместе с тем, отметил Озеров, и "психоз, который стал доминирующим в позиции Пхеньяна", способствует только ухудшению ситуации, поскольку "путь шантажа никогда не может дать приемлемых результатов".

"Поэтому то, что эта достаточно "горячая" точка находится вблизи наших границ, а также то, что Северная Корея ведет себя не в соответствии с нормами международного права и вызывает понятную ответную реакцию США, не может не вызывать обеспокоенности России", — заявил сенатор.