С 1 октября закрывают Ошмянскую таможню 1 11.08.2017, 15:48

Таможенников сократят, контроль над границей передадут Гродненской региональной таможне.

Ошмянская таможня с 1 октября прекратит свое существование. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько, передает БелТА.

Зона ответственности Ошмянской таможни перейдет под юрисдикцию Гродненской региональной таможни. По словам Юрия Сенько, все решения для этого подготовлены. Управленческий персонал будет переведен в пограничные пункты таможенного оформления, в иные отделы.

"За счет такой оптимизации будет усилена граница. Частично произойдет сокращение части административного аппарата, который выполнял функции управления на ошмянском направлении", - пояснил председатель ГТК.

Комитет, равно как и другие государственные органы, продолжает оптимизацию своих служб. По ее итогам ГТК будет сокращен на 20 единиц, а таможенная служба в целом на 100. Еще 407 сотрудников переведут в разряд технического персонала.

Напомним, в марте 2015 года из 96 сотрудников «Каменного Лога» сотрудники КГБ задержали 58 человек. С осени 2016 года в Минске идут заседания: во вторник приговор 16 фигурантам дела Ошмянской таможни огласил Минский областной суд, продолжаются процессы в судах Партизанского, Октябрьского и Фрунзенского районов города.

По версии следствия, за плату от 80 до 250 долларов через границу беспрепятственно проехало более 4,5 тысячи фур с цветами. На взятках от владельцев этих грузов сотрудники Ошмянской таможни за пять лет заработали около 900 тысяч долларов. По домам у фигурантов дела нашли наличными 2,2 миллиона долларов, самая впечатляющая находка — 1,8 миллиона долларов под ванной у главного фигуранта, бывшего таможенника и бизнесмена Гарника Сарумянца.

Оглашая приговор по делу таможенников в Минском областном суде, судья вынес предписание Таможенному комитету, который смог допустить это преступление.