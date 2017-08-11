Уральский грибник подрался с медведицей 1 11.08.2017, 15:58

Фото: Гален Роуэлл

Мужчина отправился в лес за грибами и встретил хищницу с детенышем.

Житель села Сосьва в Свердловской области чудом выжил после встречи в лесу с медведицей и медвежонком. Мужчине пришлось вступить в единоборство с хищницей и драться с ней голыми руками.

Мужчина отправился в лес за грибами и встретился с медведицей в районе села Кошай.

Медведица тут же бросилась на грибника. У мужчины с собой был нож, однако хищница выбила его у него из рук. Сначала он не мог сопротивляться, однако затем от отчаяния он схватил одной рукой медведицу за голову, а второй начал бить ее по морде.

В результате ему удалось ненадолго оглушить противницу: от неожиданности она села, а когда пришла в себя — предпочла убежать, передает портал Ura.ru.

Впрочем, сам мужчина пострадал гораздо сильнее. У него зафиксировали множественные рваные раны головы и верхних конечностей, большая рваная рана правой кисти и правого уха.

Также медведица откусила пострадавшему кусочек носа, однако медики смогли пришить его обратно.