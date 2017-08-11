Почтальон к Путину Александр Сотник, «7 дней»

11.08.2017, 16:06

Фото: EPA

Он уже скоро постучится в дверь и прервет имперские галлюцинации.

Закон о санкциях против России, Ирана и КНДР вызвал в кремлевских коридорах подлинный приступ падучей. Заламывая руки, заверещал лавровский МИД. В эпоху «щучьих забав государя» эти истерические завывания стали, пожалуй, единственной реакцией на публике. Сам «вождь» хранил молчание отпускника. Как подлинный «зеленый человечек», он скитался по Хакасии, где на приличной глубине часами гонялся за водоплавающими гадами и снимался топлес, поигрывая обвисшей грудинкой. Эта путинская привычка к исчезновениям в самые драматические минуты (вспомним его МХАТовские паузы в дни событий в «Норд-Осте» или Беслане) - фирменный стиль нашего диктатора-инфантила. С одной стороны, он - велик и ужасен, с другой - труслив и нерешителен. Можно объяснить это нежеланием ассоциироваться с явными неприятностями и провалами, но для начальника такого уровня это, скорее - признак слабости и непрофессионализма. Президент США Буш прервал свой визит в школу, как только стало известно об атаке на «башни-близнецы», Путин же в схожей ситуации просто «стирается ластиком» из информпространства. «Его там нет», «он в отпуске». Конечно, подписание Трампом санкций - не атака на бесланскую школу, что и говорить. Но если рассмотреть данное событие в среднесрочной исторической перспективе - оно, несомненно, будет иметь беспрецедентные для России последствия. Впрочем, они уже обозначились...

Во-первых, Россия теперь уже официально отрезана от западных денег. Это означает, что ни о каком рефинансировании долгов, не говоря уже о новых заимствованиях на внешних финансовых рынках, речь больше не идет. Учитывая обескровленность «путиномики» вкупе с накопленными долгами наших политических «нефтеголиков», данная мера попросту свалит ее с ног. Надо ли говорить, о том, что привыкшая к неуемному воровству клептократия станет меньше воровать? Здесь - как в старом советском анекдоте: «Папа, водка подорожала. Теперь ты будешь меньше пить?» - «Нет, сынок. Теперь ты будешь меньше кушать».

Во-вторых, наступают поистине апокалипсические времена для путинского олигархата. Трамп дал 180 дней на выявление оффшорок, в которых зарыты и распылены средства Путина и его криминального окружения. ФБР рыщет и роет землю копытами повсюду, включая криптовалютные биржи, давно уже ставшие сочным пастбищем для кремлевских спец-животных.

В-третьих, объем долгов российских государственных компаний, накопившихся в эпоху непрофессионального управления, настолько велик, что латать эти дыры бессмысленно. Государственный «Титаник» напоминает решето, и вода хлещет отовсюду - в то время, как на верхней палубе на полную катушку включили телевизор, рассказывающий пассажирам о том, как их ненавидит весь мировой океан, возмечтавший потопить «наше великое судно».

Только за последний месяц в России случилось два внушительных обрушения. В июле рухнул один из крупнейших банков «Югра», вкладчикам которого пришлось выплатить более 140 млрд. рублей. Уже в начале августа стало известно о финансовых трудностях в банке «Открытие», входящем в первую десятку российских банков. По некоторым данным, государство будет вынуждено раскошелиться еще не менее чем на 100 млрд. И это не считая долга любимого путинского детища – «Роснефти», который вырос за первое полугодие до 2,2 трлн. рублей. Сама по себе эта цифра ни о чем не говорит. Но если учесть, что годовой бюджет России составляет около 14 трлн. рублей - можно легко подсчитать, что на эти «долговые» стране придется не есть - не пить около 2 календарных месяцев. Такова цена аппетитов «эффективного сечинского менеджмента», который не собирается спасать компанию, а напротив - раздает деньги направо и налево. Повышает себе зарплаты и премии, не забывая оказывать «братскую помощь» в 6 млрд. долларов родственному режиму венесуэльского политического банкрота Мадуро. Под будничные нужды Сечина Центробанк охотно запускает печатный станок, производя закулисные эмиссии, которые пока не вызывают критического витка инфляции, но это все - пока. Лишь в июле «для дорогого Игоря Ивановича» было напечатано 300 млрд. рублей, и остается только предполагать, с какой интенсивностью из-под печатного станка начнет вылетать рублевая бумага, когда «настанет час Х». Тот же Центробанк заявил о вынужденном решении броситься в августе на скупку валюты. Данная новость еще не обрушила многострадальный рубль, но он продолжает раскачиваться со все большей амплитудой, демонстрируя народонаселению явно нездоровые тенденции. Само же народонаселение делает вид, что ничего катастрофического не происходит, по привычке уткнувшись в «вербо-ящик» и доверившись ему полностью. В принципе, «совку», по уши замазанному в государственных авантюрах, а потому - пребывающему в активной «несознанке» соучастника, - ничего другого и не остается, кроме как бродить вокруг прилавков и философски вздыхать, теребя в кармане потрепанную сторублевку.

Клинический идиотизм кремлевских управленцев заключается еще и в навязчивом политическом и экономическом членовредительстве. Обострение отношений с «заокеанской тещей» вызывает в Кремле поистине анекдотическую реакцию «нелюбимого зятя»: в отместку отморозить себе уши, выколоть глаза, отрубить конечности и рухнуть на грешную землю, истекая кровью оскорбленца. И вот уже в сумеречном сознании всплыли идеи «ограничить в России платежи в американской валюте». Пока еще не уточнено: приказано ли наехать на «презренные зеленые бумажки» силами красных бульдозеристов или провести всероссийский молебен с преданием доллара анафеме устами деда Гундяя. Но тенденция тревожна: притяжение запретительных рычагов велико, а соблазн - поистине масштабен. Да и рефлексов лубянских «мстителей» никто не отменял.

Внутри благословенной «зоны процветания» население умело и отчаянно отвлекают откормленные пропагандисты, истошно истеря на вечную тему «истекающей кровью Украины» и пугая доморощенные стада «западной агрессией», время от времени предъявляя пастве православных особей, морально искалеченных «Матильдой». Вся эта свистопляска - хорошо организованный спектакль, призванный задрапировать сцену обрушения политического и экономического домино, которое уже полетело, гремя костяшками. Этот процесс остановить не получится - особенно учитывая уже упомянутую выше «эффективность» кремлевских страстотерпцев.

Между тем, за январь-июнь 2017 года внешний долг России вырос на 15,5 млрд. долларов. На 1 июля 2017-го он составлял 529,6 млрд долларов, достигнув рекордной отметки с осени 2015 года. По данным Центробанка, объем внешнего валютного долга РФ уже находится за критической чертой: на март 2017 года его обслуживание (погашение и процентные платежи) «съедали» 42% всех доходов, которые экономика получает от экспорта. И это худшее значение за 8 лет. В прошлом году оно составляло 40%, в 2015-году - 32%, в 2010-м - 30% - в то время как по методологии Счетной палаты, которую использует и сам Центробанк, критическим считается уровень в 25%.

Почтальон, несущий счета за долгое паразитирование на нефтересурсах и имперские галлюцинации, уже в пути. И он не станет «звонить дважды». Он буднично постучится в дверь к каждому россиянину. Постучится так, что дверь не выдержит и распахнется.

Александр Сотник, «7 дней»