Как белорусы работают за еду 28 11.08.2017, 16:20

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Архивное фото aleksandrpetrosyan.com

Все больше предприятий платят работникам продуктовыми пайками.

На предприятиях нередко выдают сотрудникам «в кредит» продукты или обеды в столовых. Сами работники отзываются о такой возможности по-разному: от «нормальный и удобный вариант, чтоб дотянуть до зарплаты» до «хорошо, хоть не всю зарплату так отдают». Tut.by узнал, как на белорусских предприятиях поддерживают работников натуральным продуктом.

Платить продуктами из магазина

На сельскохозяйственном предприятии ОАО «Вереньки-Агро» в Поставском районе у работников есть возможность покупать в местном магазине продукцию в счет зарплаты — в среднем на 35−40 рублей в месяц.

— Если человек не захочет закупаться, свои 40 рублей он получит вместе с зарплатой, — уверяют на предприятии. — Раньше были работники, которые отказывались, но теперь практически все выбирают покупки в магазине. Там реализуют товары повседневного спроса, то есть не только продукты питания. При желании можно и бытовую технику заказать, но тут 40 рублей не хватит.

Всех, кто приобретает товары в деревенском магазине в счет зарплаты, отмечают в ведомости. «В долг» можно взять и больше 40 рублей, но важно не превысить сумму зарплаты.

— В магазине знают тех, кто может позволить себе прогулы: день пришел, два не пришел. А значит, они заработают меньше, чем хотелось бы. Такие люди отслеживаются, — объяснили в ОАО «Вереньки-Агро».

На предприятии отметили, что цены в магазине, где можно закупаться «в долг», не самые низкие. Можно поехать в «Евроопт» в курортном поселке Нарочь или «Родный кут» в Поставах, там ценник будет меньше. Но для определенной категории сельчан возможность взять продукты в счет зарплаты — единственная возможность дотянуть до следующей получки.

— Есть ведь такие люди, которые получили зарплату и едут на рынок закупаться. А есть и те, кто зарплату получил и три дня «неживой». Наличку тратят на алкоголь, а потом что остается? На 40−60 рублей набрать продуктов до следующей зарплаты, алкоголь ведь «в долг» продавать нельзя. Со следующей зарплаты эти 40−60 рублей высчитывают, и у работника опять остается 100 рублей — «на пропой».

Платить обедами в столовой

На «Белоозерском энергомеханическом заводе» в Березовском районе есть столовая, где работники питаются в счет зарплаты: не только обедают, но даже завтракают во время технологического перерыва.

— Каждый день — новая ведомость, — объясняют в столовой. — Заносим туда табельный номер сотрудника, его ФИО и сумму, на которую он поел. И нужна его подпись. После эти ведомости суммируем и сдаем в отчетный отдел бухгалтерии. Там специалисты смотрят, если человек выбрал положенную сумму, то говорят: «Такому-то не отпускать порции в этом месяце». Но обеды у нас очень дешевые, от 2 до 3 рублей в среднем, так что такое практически не случается. А завтрак — это пирожок и чай.

Летом в день в столовой обычно ест около 90 человек.

— Это меньше половины сотрудников: все-таки город маленький, все рядом. Конечно, многим дешевле на собственную кухню сбегать. Тем более что у кого-то дети, у кого-то больные родственники дома ждут.

Платить собственной продукцией

В филиале «Князево» агрокомбината «Скидельский» Зельвенского района работники в счет зарплаты могут закупаться в фирменном магазине, а еще брать свинину или курицу по цене агрокомбината.

— В прошлый раз нам как работникам давали разделку, бедрышки по 3,7 рубля, а в магазине то же самое — по 5 рублей, — уточнили на предприятии.

Ограничений по сумме покупки нет, главное, уложиться в заработную плату. Только за прошлый месяц работники филиала на курицу, колбасу и продукты в магазине в счет зарплаты потратили около 11,7 тысячи рублей.

Платить продукцией должников

— У нас есть предприятия-должники: райпо и маслозавод, — рассказали в бухгалтерии «Стародорожского ЖКХ». — Мы заключаем договор, даем ведомости, составляем список наших сотрудников. На предприятии подписываем доверенность и отдаем в магазин. Если наши работники покупают что-то в магазине, то расписываются в ведомости. А в конце месяца мы подсчитываем, сколько ими было потрачено, и удерживаем эту сумму из зарплаты. Сейчас работаем с маслозаводом: в магазине «Юлия» сотрудники берут продукты питания.

Первое время работников «Стародорожского ЖКХ» на кассе просили показать паспорта, но город маленький, так что теперь продавцы обычно узнают клиентов в лицо. Тем, у кого зарплаты поменьше, устанавливают лимиты — в магазине в месяц можно оставить около 200 рублей «будущей зарплаты».

— Сотрудникам возможность закупаться в долг нравится, так поступает больше половины наших работников. Мало ли, потратились, а дотянуть до получки нужно.

Интересная деталь: в магазине «Юлия» в счет зарплаты можно брать и спиртное — но только после того, как в «Стародорожском ЖКХ» у сотрудника закончится рабочий день.

Платить карточками внутреннего пользования

Подобная поддержка натуральным продуктом распространена и на столичных предприятиях. Например, на МТЗ внутренним документом регламентируется возможность для работников питаться в столовой «в кредит» из зарплаты и приобретать продукты в кулинарии и магазинах: три торговые точки — за территорией предприятия. Замгендиректора ОАО «МТЗ» по идеологической работе, кадрам и соцразвитию Андрей Сусленков говорит о том, что такую систему на предприятии планируют модернизировать — например, по аналогии с МАЗ.

— Можно выдавать карточки для внутреннего пользования, предположим, на 90 рублей. Этой суммы будет хватать на месяц питания: обед у нас в среднем стоит 3−4 рубля, но если взять мясо, иногда и около 5 рублей получится. Важно, чтобы рабочий был всегда сытым и довольным, чтобы жена не смогла отобрать у него карточку, — говорит Андрей Сусленков.

Пока что работники в столовой и магазинах называют свой табельный номер, показывают пропуск и расписываются за приобретение. Случаи мошенничества — когда один сотрудник использовал табельный номер другого — на предприятии бывают, но очень редко.

— Люди понимают, что последствия могут быть серьезными, вплоть до заведения уголовного дела.

Кроме того, со специальными карточками можно будет автоматизировать работу бухгалтерии, рассуждает Андрей Сусленков. Но это — разговоры на перспективу: перемены на МТЗ вряд ли случатся в течение года.