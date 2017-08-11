«Рубон!»: В Беларуси выпустили классные патриотические футболки 6 11.08.2017, 16:28

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Авторы работали над необычной концепцией футболок целый год.

Если кому-то уже приелись классические принты с «Погоней», которые уже сто раз видели, тот точно оценит появление новых картинок, пишет nn.by.

Над концепцией принтов работали Дмитрий Коробач и Павел Берегович. Дмитрий говорит, целый год прошел с тех пор, как возникла сама мысль о том, что неплохо было бы создать футболки в стиле «патриотической эклектики».

Изображение отпечатка пальца, сделанного кровью, с всадником в центре символизирует белорусскую борьбу. Надпись Primo Patria Belarus говорит сам за себя: ничто, кроме Беларуси. Ну а футболка Pan Brat Sarmat - напоминание о величии предков, которыми нужно гордиться. Кстати, именно этот принт хорошо продавался на нынешнем Съезде белорусов мира.

Произвела футболки «ЛСТР Адзенне». Приобрести их можно в Гродно и Минске.