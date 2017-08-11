Ленивая драка двух котов стала хитом Сети 8 11.08.2017, 16:46

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Два кота из Японии, у которых возникла ссора, решили ее самым неожиданным и забавным способом.

У двух котов — шотландского вислоухого Донгури и его товарища — возник спор, который в результате перерос в лапоприкладство, пишет segodnya.ua.

На первый взгляд кажется, что кот породы рэгдолл пытается спровоцировать своего товарища на более импульсивные движения, слегка тыкая в него лапой. Но, скорее всего, Донгури было просто лень прилагать к этому какие-либо усилия.

Видеозапись была опубликована на личной странице кота Донгури в Twitter, у которого несколько десятков тысяч подписчиков, и стала вирусной среди пользователей соцсети.