Еще один украинский музей увековечил память о белорусских героях 11.08.2017, 16:55

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Коллекция краеведческого музея города Камень-Каширский пополнилась экспонатами белорусских добровольцев.

Об этом сообщается в «Фейсбуке» в группе бойцов Отряда «Пагоня».

В музей передали шеврон бойца Отряда «Пагоня» и флаг с подписями бойцов тактической группы «Беларусь». Появились экспонаты в рамках проекта по передаче в музеи, где есть экспозиции, посвященные АТО, вещей белорусских добровольцев. Организатором проекта является Общественный сектор Отряда «Пагоня».

Перед этим экспонаты белорусских бойцов уже появились в Музее истории города Хмельницкого, музее города Cтарая Выжевка, Дубенском замке, Ковельском историческом, Владимир-Волынском историческом и Волынском краеведческом музеях.