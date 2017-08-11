Гигантский логотип World of Tanks появился под Борисовом 10 11.08.2017, 17:08

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Два танка Т-72 нарисовали на военном полигоне логотип игры размером 300 на 200 метров.

Белорусские танкисты ответили на необычный поступок механизатора из Краснодарского края, нарисовавшего гигантский логотип World of Tanks размером 216 на 158 метров на поле с помощью трактора, пишет tut.by.

Взяв два танка Т-72, они нарисовали на военном полигоне около Борисова гигантский логотип игры размером 300 на 200 метров. Логотип можно увидеть, пролетая над Борисовом авиарейсом, следующим из Москвы. Координаты: 54.205397, 28.407674.

Один из «авторов» логотипа — старший гвардии лейтенант Дмитрий Позняк из 72-го гвардейского объединенного учебного центра ВСРБ, играющий под ником pozniak342TB.

По его словам, он увидел в интернете фотографию логотипа World of Tanks на поле и подумал: «У него есть трактор и поле, а у нас — танки и полигон. Пообщался с сослуживцами, и мы решили, что можем не хуже. Обратились к командованию, получили одобрение — и вот он, свежий танковый логотип».

По словам экипажей, таким образом они также выразили поддержку своим коллегам, представляющим Беларусь на международном чемпионате по танковому биатлону, финал которого пройдет 12 августа.