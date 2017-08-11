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Кремль блефует

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  • Георгий Тука, «Новое время»
  • 11.08.2017, 17:17
  • 4,229
Георгий Тука

Нынешнее поведение России – это в большей степени игра на публику.

Нельзя не замечать того факта, что российская армия, прямо или косвенно, снова проявляет агрессивную активность в отношении Украины.

Подготовка к учению «Запад-2017», попытка Путина разместить российские ПВО на границе Украины с Беларусью.

С моей точки зрения, нынешнее поведение России – это в большей степени игра на публику. Причем, европейскую и американскую публику.

Таким образом Путин хочет продемонстрировать свою решительность в ответ на высокую вероятность введения новых и довольно широких санкций США против России.

Ни для кого не секрет, что, например, как в Европе, так и США есть определенная группа людей, в основном, это бизнесмены, считающие, что с Россией нужно попытаться найти взаимопонимание, что не надо так уж сильно давить на Путина.

Такая позиция существует. И вот РФ хотела бы, чтобы именно этот круг людей оказывал влияние на западных политиков. С целью все-таки избежать новых санкций.

Отсюда – и такая якобы «бесстрашная» решимость продолжать агрессию в отношении Украины.

Мне хочется верить, что все это – исключительно блеф. И нам удастся избежать нового витка военной эскалации.

Георгий Тука, «Новое время»


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