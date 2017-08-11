Как выглядит отремонтированный за миллион долларов универсам «Центральный» 10 11.08.2017, 17:22

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Фото: onliner.by

Сегодня двери одного из старейших магазинов Минска открылись в обновленном варианте.

Последний месяц место встречи тысяч минчан активно преображалось. Сегодня двери одного из старейших магазинов города, построенного больше шестидесяти лет назад, открылись в обновленном варианте. С этого момента здесь будет работать Wi-Fi, появится бесплатная услуга «поможем донести ваши покупки», обновленный логотип и, конечно, новый интерьер. Как преобразился универсам «Центральный», — смотрите в фоторепортаже оnliner.by.

В последний раз легендарный универсам ремонтировали в 2005 году, но тогда изменения были не столь грандиозными. Сейчас же здесь затеяли действительно масштабный ремонт. За последние 25 дней было заменено все торговое оборудование, полностью изменен дизайн интерьера, который разрабатывала архитектурная студия «33|16».

До ремонта стеллажи «Центрального» располагались вдоль всего магазина, что было не слишком удобно, потому их решили разбить на небольшие секции.

Такие работы обошлись недешево: весь этот ремонт стоил около миллиона долларов. Владельцы надеются, что деньги потрачены не зря.

На фасаде теперь красуется новый логотип, разработанный белорусским дизайнером, членом союза художников Беларуси Игорем Жуком. Логотип представляет собой декоративное написание буквы «Ц» и олицетворяет покупательскую корзину.

В обновленном «Центральном» расширился и ассортимент. Акцент было решено сделать на выпечке и продукции собственного производства.

Поскольку магазин находится в самом центре города и сюда часто заглядывают туристы, руководство решило серьезно расширить ассортимент. Теперь здесь можно найти и товары класса повыше.

Отдельно в магазине попросили обратить внимание на витрину с мясной продукцией, где красуется надпись «Свинина по датской технологии». По словам маркетолога Юрия Заболотного, в Беларуси работают всего два поставщика, которые занимаются импортом такого мяса.

На первом этаже универсама ремонт не планируется: помещение включено в список историко-культурных ценностей, а потому с преобразованием пространства возникает много сложностей.