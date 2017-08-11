Начальник вокзала в Столбцах: Пассажиры не понимают по-белорусски 27 11.08.2017, 17:39

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Летом информационное сопровождения на вокзале города Столбцы было переведено с белорусского на русский язык.

Что стало причиной такого решения? Дело в том, что три месяца назад начальником станции стала Светлана Конотопава, именно она приняла соответствующее решение, пишет nn.by.

«Ко мне обращались пассажиры устно, что они не понимают о чем идет речь, когда сообщения были на белорусском языке. Просили передавать информацию на русском языке. Особенно были вопросы относительно «Южной» и «Северной» платформ», — рассказывает Светлана Конотопава.

Она ссылается на приказ от 27 сентября 2013 года за подписью заместителя начальника Белорусского железной дороги «Единый регламент информационного обеспечения пассажиров на вокзалах, станциях и остановочных пунктах Белорусской железной дороги». Согласно пункту 4.17 этого приказа: «Передачу радиоинформации на железнодорожных станциях осуществляют на белорусском или русском языках».

Конотопава объясняет, что все вывески на вокзале выполнены на русском языке, поэтому и в информационном оповещении было принято решение пользоваться им.

Однако в 2017 году появился «Стандарт организации единой системы информационных носителей, которые предназначены для информирования пассажиров вокзалов, станций, остановочных пунктов Белорусской железной дороги». Согласно же ему все визуальное оформление на вокзалах и остановках должно быть только на белорусском языке: и информация на билетных кассах, и камерах хранения, все информационные стенды.

Светлана Конотопава убеждает, что к концу 2017 года вокзал в Столбцах полностью выполнит требование этого стандарта. Тогда, возможно, можно будет вновь обратиться к вопросу белорусского языка в объявлениях.

«Из пассажиров очень малый процент просит объявлять информацию по-белорусски. Жаловались, что не понимали, как пройти к поездам. Для меня важнее, чтобы человек уехал в правильном направлении, чем популяризировать белорусский язык. Основной поток пассажиров русскоязычный. Поэтому мы придерживаемся языка объявлений, понятного большинству пассажиров», — пояснила начальник Столбцовского вокзала.