Лукашенко в Коссово: водителя согнали на обочину и накрыли маскировочной сетью 37 11.08.2017, 17:59

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Житель Ивацевичей рассказал, как кортеж белорусского правителя ехал по коссовской трассе.

Житель Ивацевичей Денис возвращался из Коссова домой как раз в то время, когда по дороге проезжал кортеж диктатора. При этом молодому водителю не дали возможности остаться на трассе. Все действия, со слов Дениса напоминали содержание фильма.

Денис рассказал «Першаму Рэгіёну», что ехал по коcсовской трассе в сторону Ивацевичей где-то в начале 11 утра. Парень спешил домой и двигался со скоростью около 100 км/ч. Внезапно дорогу ему перегородил микроавтобус:

— Все произошло настолько быстро, что я даже не успел опомниться. Кажется просто из ниоткуда возник черный бус марки «мерседес». Обратил внимание, что автомобиль был полностью с тонированными непроницаемыми окнами и без каких-либо номеров. На этом авто меня резко подрезали, я еле успел затормозить. Оттуда выскочили какие-то люди и приказали нам немедленно съехать с проезжей части дороги.

Денис рассказал, что неизвестные ему люди потребовали выехать не то, что на обочину, а заехать в кусты, спрятать там автомобиль. Причем люди из черного микроавтобуса вели себя бесцеремонно:

— У меня и у моего пассажира забрали мобильные телефоны. Нам приказали сидеть и не двигаться, пригрозили, что в обратном случае нас просто пристрелят. А потом мой автомобиль накрыли маскировочной сетью. Все происходило настолько быстро, что я даже не успел опомниться. Все понятно стало после того, как по дороге с огромной скоростью промчался целый кортеж, как мы поняли, это ехал Лукашенко. После этого нам вернули технику и мы смогли продолжить движение.

Со слов Дениса все это напоминало сцены с какого-то фильма и ему было по-настоящему страшно.