Цена на Brent упала ниже $52 за баррель 1 11.08.2017, 18:11

Нефть продолжила дешеветь после неутешительного прогноза МЭА.

Цены на нефть продолжили снижаться на вечерних торгах пятницы, после того как Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщило о слабой приверженности ОПЕК глобальному пакту об ограничении добычи сырья, передает Reuters.

К 17.00 по минскому времени фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,81 процента до $51,48 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки $48,16 за баррель, на 0,88 процента ниже предыдущего закрытия.

По расчетам МЭА, уровень соблюдения ОПЕК глобального нефтяного пакта в июле снизился до минимального значения с начала года - 75 процентов.

Нефтеэкспортный картель ОПЕК и несколько стран вне организации, включая Россию, ранее договорились сократить добычу примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки до марта 2018 года ради восстановления равновесия мирового спроса и предложения.

В числе отстающих – Алжир, Ирак и ОАЭ. Еще одним фактором давления МЭА назвало резкий рост производства сырья в Ливии, которая не входит в глобальный пакт.