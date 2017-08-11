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Жителям Осмоловки отключили газ

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  • 11.08.2017, 18:24
Фото: onliner.by

Газ отключили в 14 домах квартала.

Сегодня жители домов Осмоловки сообщили о том, что в 14 домах квартала полностью отключен газ из-за неисправности оборудования. Люди жаловались, что, несмотря на то, что в некоторых домах газ позже все-таки появился, многие до сих пор сидят без горячей воды и возможности приготовить пищу, пишет «Онлайнер».

Ситуацию прокомментировали в «Мингазе».

— 8 августа в службу эксплуатации внутридомовых объектов газопотребления УП «Мингаз» поступили дефектные акты от ЖЭУ №2 Центрального района о непригодности к эксплуатации оголовков дымовых и вентиляционных каналов в части домов в Осмоловке. Причина: разрушение оголовков.

С целью обеспечения безопасной эксплуатации газоиспользующего оборудования и предупреждения отравления угарным газом было решено отключить газоиспользующее оборудование по адресам: ул. Богдановича, д. 12, 14, 14а, 16, 18, 20, 22, ул. Коммунистическая, д. 32, 34а, 34, 36, 38; ул. Киселева, д. 47, 49.

10 августа по инициативе УП «Мингаз» состоялось заседание под руководством главы администрации Центрального района с участием ЖЭУ Центрального района, на котором было принято решение о подключении газоиспользующего оборудования в части квартир на основании актов проверки с заключением об их пригодности. Сегодня уже подключены 93 газовые плиты, 35 котлов и 26 газовых колонок.

Подключение оборудования в оставшихся квартирах будет произведено после проведения ЖЭУ №2 Центрального района ремонта в оголовках дымоходов.

На сегодня полностью отключенными остаются два дома в связи с отсутствием доступа в квартиры. Их адреса: улица Богдановича, 16 и Коммунистическая, 34а. ЖЭУ №2 осуществляет поиск лиц, проживающих в данных домах.

По информации организации, сейчас составляется график проведения ремонта дымоходов. Срок, поставленный главой администрации, — не позднее 1 октября 2017 года. Ответственность за ремонтные работы лежит на ЖЭУ №2 Центрального района.


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